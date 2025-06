Le panchine. Abate alla Juve Stabia. Baldini lascia Pescara

Un allenatore dopo l’altro, la prossima stagione della Serie B inizia a prendere forma, con i vari tecnici sulle diverse panchina. Non tutti però, perché mentre alcune sedi vacanti si riempiono, altre che sembravano al sicuro, improvvisamente, perdono il legittimo proprietario. L’ultimo caso, piuttosto rilevante, è quello del neopromosso Pescara che, ieri, ha scoperto che Silvio Baldini non sarà più l’allenatore per la stagione 2025-26 in cadetteria. L’annuncio, alla sua maniera, l’ha dato proprio il tecnico toscano: "Abbiamo riportato questa bellissima piazza dove merita, abbiamo riportato 20mila persone allo stadio e io ho vestito per un anno intero la tuta del Pescara con orgoglio. Dopo la festa e i complimenti però qualcosa si è spento, non sento più quella magia e quella follia per poter cavalcare i miei sogni. Ho guardato la mia famiglia, ho parlato con mia moglie e i miei figli, abbiamo deciso che è meglio fermarsi. Il mio calcio è questo, non mi piace fare le cose forzate, se non sento qualcosa dentro di speciale preferisco non allenare, perché non sono uno che prende in giro le persone. Quindi ho deciso di non proseguire l’avventura con il Pescara", ha comunicato l’allenatore. Il club si è detto dispiaciuto e, ora, andrà alla ricerca di un sostituto.

La Juve Stabia, invece, l’allenatore l’ha trovato: è l’ex gialloblù Ignazio Abate. Ora è anche ufficiale: "La Juve Stabia comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Ignazio Abate il quale ha firmato un contratto biennale che avrà validità fino al 30 giugno 2027". Il club campano aveva dovuto dire addio a Guido Pagliuca, passato come noto all’Empoli, e ha deciso di sostituirlo con il 38enne tecnico nato nel Beneventano.