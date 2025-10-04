Le scelte di Sottil. La formazione tipo in un Braglia gremito

Concessa una chance a chi non vedeva il campo dal 1’ da qualche partita, Sottil torna a studiare il miglior Modena per costruire il successo in casa contro l’Entella, supportato da una cornice di pubblico da grande occasione. La prova di Carrara non ha certamente entusiasmato, per qualità ed intensità. Il sapore di casa (dove il Modena ha segnato fin qui sei reti in tre partite, una media esatta di due a match) dovrà riaccendere il vigore offensivo che ha in maniera evidente risentito dell’assenza di un jolly come Di Mariano e del lavoro ad ampio raggio di Gliozzi, ormai designati a comporre la coppia titolare. Fuori casa, la new entry Virtus Entella non ha collezionato numeri strabilianti (due gol segnati e un solo punto conquistato) ma è pur sempre una novità e va trattata come tale, con la solita attenzione non sottovalutando le insidie del caso. A centrocampo rientrerà Santoro e quasi sicuramente Sersanti a comporre la linea con Gerli, poi Zanimacchia e Zampano. Dietro, Dellavalle potrebbe aver scalato le gerarchie sul lato sinistro dove Nieling ha fatto un passo indietro ma trattandosi del terzo impegno in pochi giorni, anche la tenuta di Adorni andrà valutata per non rischiare nulla nella sosta, dopo la quale ci sarà la trasferta di Palermo. Tonoli, invece, di tenuta fisica ne ha da vendere e non dovrebbe mancare sulla destra. Sulla carta, il turno di serie B si presenta favorevole ai canarini con numerosi scontri diretti anche in cima alla classifica. Il Frosinone va a Venezia, il Palermo deve affrontare la trasferta di La Spezia e il Modena conoscerà tali risultati ancor prima di scendere in campo alle 19:30 di domenica.

A ieri sera oltre 2500 biglietti acquistati. Per la gara di domani 50% di sconto in qualsiasi settore a chi ha acquistato un biglietto per Modena-Pescara di domenica scorsa e Poltronissime a 5 Euro per gli Under 25.

Alessandro Troncone