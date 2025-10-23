L’incognita. Juve Stabia nel caos. Il 2 novembre la sfida

La Serie B è scossa in queste ore dal caso Juve Stabia (foto), avversario atteso anche a Modena domenica 2 novembre alle 15, subito dopo il derby con la Reggiana. Nelle scorse ore la società stabiese è stata colpita da ben undici interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Napoli a carico di altrettante società operanti nell’indotto economico della società gialloblù.

"I provvedimenti – scrive la Prefettura partenopea – sono stati emessi a seguito dell’adozione del decreto della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria nei confronti della società sportiva da parte del Tribunale di Napoli su proposta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore di Napoli e del questore. Dall’attività investigativa è emerso un sistema di condizionamento dell’attività economica della società calcistica da parte del clan camorristico attivo sul territorio di riferimento. Le imprese interdette gestivano una serie di servizi per conto della società sportiva quali le attività di portierato, di sicurezza, di stewarding, di ticketing, di catering, di pulizia, nonché i connessi servizi sanitari e di trasporto della prima squadra, che si sono rivelati permeabili e "a rischio" di infiltrazioni criminali, interessando l’intera struttura gestionale e la filiera dei servizi connessi della Juve Stabia".

Dal punto di vista sportivo la società si dice tranquilla e tramite una nota ha spiegato che "come emerge dal provvedimento i soci e l’attuale management (Andrea Langella, Filippo Polcino e Saby Mainolfi) non sono neppure sospettati di contiguità ad ambienti mafiosi o criminali. La società altresì comunica che a livello sportivo non c’è alcun rischio di penalizzazioni e che l’attività sportiva non è assolutamente a rischio".