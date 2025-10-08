L’intervista. Carlo Rivetti "I soldi aiutano, ma non fanno la classifica»

L’intervista a Carlo Rivetti uscita lunedì sullo speciale per i 140 anni de Il Resto del Carlino, era parte di un lungo colloquio che aveva toccato diversi aspetti e che si chiudeva, sulla carta, con una domanda sul futuro dei Rivetti a Modena, ma il dialogo proseguiva su un aspetto, quello relativo alle proprietà straniere sostenute da fondi, come quella che regge il Palermo, peraltro prossimo avversario del Modena il 19. "Si tratta di una concorrenza molto forte – spiega Rivetti – però una cosa l’ho imparata in tanti anni: i soldi non sono tutto. Aiutano, ma non fanno la classifica".

Cosa la fa? "Visione e programmazione. Bisogna andare oltre la collezione di figurine".

Resta però l’impressione di una sproporzione economica. "È la realtà, dobbiamo conviverci, ma bisogna anche pensare alle ricadute positive: cito l’operazione Palumbo, che ci ha permesso di allestire e di concludere la nostra campagna acquisti. Ci sono insomma anche dei vantaggi. Allora guardiamo in casa nostra e facciamo del nostro meglio".

Il Modena compra, ma cresce anche in casa. Come va con le giovanili? "Sono pazzo di gioia per la convocazione di Beyuku con la Francia al Mondiale Under 20: vuol dire che abbiamo investito in modo intelligente su un ragazzo che può avere un grande futuro. Il nostro settore giovanile sta crescendo: è un’assicurazione sul domani, ci consentirà di diventare competitivi con realtà economicamente più forti".

Come si scelgono i giocatori? "Vedendoli dal vivo e facendo in modo di conoscerne al meglio i comportamenti fuori dal campo. Utilizziamo le tecnologie più all’avanguardia per lo scouting, ma coi ragazzi scegliamo di parlare e capirne le motivazioni. Magari ci si mette di più, ma è il modo giusto".

Cosa non sopporta del calcio? "La violenza. Ero all’Heysel il 29 maggio 1985. Ho visto tutto". Cosa ricorda?

"Innanzitutto il tappeto di bottiglie rotte lasciato dagli hooligan nella Grand-Place prima della partita. Arrivai allo stadio in anticipo: ricordo un impianto totalmente inadeguato e privo di sicurezza. Non avrei mai pensato di assistere a certe scene, con migliaia di persone a terra. C’è una cosa di cui vado fiero". Quale?

"Mesi dopo l’Heysel, tornai in Belgio per un’inaugurazione in qualità di rappresentante italiano dell’associazione mondiale dell’abbigliamento. C’era anche il sindaco di Bruxelles. Mi rifiutai di stringergli la mano".

Quanto ci ha messo a tornare in uno stadio? "Circa un anno. Mi faceva impressione ripensarci. Ma la passione era rimasta. Per questo vorrei un ambiente più sportivo e le famiglie allo stadio".

A Modena inizia a vederne? "Quando prendemmo la società mi sottoposero una statistica secondo la quale avevamo un’età media del pubblico elevata. Oggi vedo scorrazzare i bambini prima della partita".

Vale anche per il discorso delle società affiliate? "Alla Canarini Cup sono andato a salutare i bambini che avevano giocato. Una gioia".

Il suo primo ricordo calcistico? "Una partita del Torino, era il 1964 o il 1965, al vecchio Comunale. Mi accompagnò la sorella del nonno, che era stato il presidente. Tutti al suo cospetto si tolsero il cappello in segno di rispetto. Iniziai a seguirlo da allora".