L’intervista. Le due maglie di Vistocco, un ex dietro le quinte

La gara di domenica sera con l’Avellino avrà un tifoso particolare, con il cuore biancoverde, ma con una parte a tinte indelebili gialloblù. Parliamo di Antonio Vistocco, avellinese di Solofra, che dal 2014 al 2017 è stato addetto stampa del Modena, un ruolo che ha svolto con grande professionalità in stagioni non certo facili per la società canarina (che si conclusero col fallimento...), e che si è fatto sempre benvolere da tutti. Vistocco, oggi 45enne, ricorda sempre con grande piacere il suo periodo modenese: "Piazza straordinaria, grande passione della gente, il Modena lo porto sempre nel cuore e lo seguo sempre con grande attenzione. In camera ho appesa la maglia di Pergreffi, che mi è stata regalata qualche tempo fa. Poi ci sono tanti ex che hanno allenato o giocato da una parte e dall’altra, due casacche iconiche, guardi il verde e pensi all’Avellino, e se vedi il giallo il Modena è la prima squadra che ti viene in mente".

Lei ha vissuto già dei Modena-Avellino quando era sulla sponda gialloblù.

"Sì, due pareggi al Braglia, entrambi per 1-1".

Da avellinese doc ha scritto un bellissimo libro, ‘La legge del Partenio’.

"È il racconto di dieci anni dell’Avellino in A, quando dallo stadio Partenio passarono, da avversari, i più grandi calciatori al mondo di quell’epoca. Nomi? Maradona, Platini, Krol, Rumenigge, Falcao e tantissimi altri top players di quel tempo".

Torniamo al Modena. Lei è stato in società in anni difficili. Che ricordo ne ha?

"È vero, sono state stagioni complicate, sapete tutti come poi sono andate a finire le cose, ci vorrebbe altro che un’intervista per raccontare quelle annate di trincea. Però ho avuto la fortuna di lavorare con un grande maestro come Franco Iacopino e di gestire una sala stampa fatta da ottimi professionisti del giornalismo modenese, con tanti mi sento ancora".

Qualche ricordo particolare?

"Una vigilia di Natale passata a cena in pizzeria con il diesse Gigi Pavarese e mister Eziolino Capuano. Capuano pensava al calcio ventiquattro ore al giorno, e per tutta la cena, spostando le posate, ci spiegò tutte le combinazioni tattiche che aveva in mente. Era ed è un allenatore preparatissimo, purtroppo è sempre stato etichettato, in maniera sbagliata, per la sua... esuberanza in alcuni momenti. Ma, vi assicuro, come tecnico ha poco da imparare dagli altri".

Modena e Avellino oggi, come le valuta?

"Due proprietà di spessore e che vedono entrambe lontano. Due famiglie, i Rivetti a Modena e i D’Agostino ad Avellino, che danno importanza alla programmazione e tra loro vedo grandi analogie. A Modena avete avuto la fortuna di centrare subito la promozione in B, ad Avellino ci hanno messo qualche anno in più e tutti sapete quanto sia difficile e dispendioso cercare di risalire dalla serie C. Ma finalmente siamo arrivati anche noi".

Domani che succederà?

"Ho visto il Modena, è una squadra fortissima, non uso altri aggettivi. Credo che per l’Avellino rimaneggiato di oggi sia il peggior avversario che possa capitare, portare a casa un pari sarebbe come una vittoria".

Sarà al Braglia?

"Purtroppo no, sarò ancora in vacanza. Il direttore Andrea Russo, che da parte di madre tra l’altro ha anche sangue avellinese, mi aveva invitato e colgo l’occasione per ringraziarlo. Ma mi sono ripromesso di venire a Modena a vedere almeno una partita in questa stagione, ho tanti vecchi amici da riabbracciare".

Alessandro Bedoni