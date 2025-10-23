Lo stadio Braglia spinge la capolista. Anche con l’Empoli grandi numeri

I primi freddi coincidono con il trittico più caldo di questo avvio di stagione. Il Modena si è guadagnato, per ora, lo status di capolista con merito e rispetto, vedere per credere il modo con il quale il Palermo (senza ombra di dubbio la più attiva sul mercato estivo) è sceso in campo nel secondo tempo del ’Barbera’: abbassando il baricentro, un po’ spaventato e più preoccupato di chiudersi che non di articolare azioni offensive.

Ecco, di questo passo i canarini ne potrebbero affrontare diversi di momenti del genere, anche domani sera al cospetto di un Empoli che Alessio Dionisi deve ancora scoprire e modellare a suo piacimento. Molto probabile (molto) che la formazione di Sottil troverà un avversario inizialmente accorto, coperto, attento a neutralizzare le armi del Modena soprattutto in casa. Il richiamo del club a riempire il più possibile lo stadio ’Braglia’ (per l’occasione esteticamente rinnovato), e già ieri la quota diecimila spettatori era vicina, lascia intendere che si vuol creare un ambiente tale da riscaldare la squadra sin da subito, perché quella di domani è una partita da sbloccare tatticamente e tecnicamente già nei minuti iniziali se non si vuol rischiare di cadere nel tranello di sottovalutare i toscani, in difficoltà ma il cui valore non si mette in discussione.

Poi ci sarà il derby con la Reggiana (martedì 28), poi la Juve Stabia (il 2 novembre, ma sui campani si sta aprendo ora un capitolo enorme, tra possibili rinvii e indagini). Il calendario mette alla prova i gialli ma avercene di prove così da preparare guardando tutti dall’alto verso il basso.

Un pizzico di rotazione sarà necessaria, seppur chiamarle ’rotazioni’ abbiamo inteso non essere il termine giusto perché si tratta di una rosa livellata e all’altezza. Pyyhtia si candida a centrocampo al posto di Sersanti, Tonoli sarebbe già pronto per tornare in campo con la maschera protettiva al setto nasale e davanti c’è l’imbarazzo della scelta, chissà che non tocchi a Defrel far coppia con Gliozzi per alternare le soluzioni offensive. Dionisi potrebbe mettersi a specchio, cavalcando il 3-5-2 già messo in campo con il Venezia in modo da equilibrare una squadra che con Pagliuca di equilibrio ne aveva mostrato poco. E, soprattutto, giocandosela di reparto quando il Modena avanzerà con Zampano e Zanimacchia sugli esterni, stringendo le linee e chiudendo le giocate centrali.

In vista del derby con la Reggiana è iniziata ieri la prevendita su Vivaticket dei tagliandi del settore ospiti dello stadio Mapei. I biglietti per i tifosi gialloblù resteranno in vendita fino alle 19 di lunedì.