Magnino, certezza gialloblù. Il dottore ha prolungato

L’uomo per tutte le stagioni, uno dei pochi che, con Pergreffi, Gerli e Ponsi, può far parte dei reduci della promozione in B del 2022, risultato che inaugurò, in un modo che migliore non si poteva immaginare, l’era Rivetti al timone del Modena.

Stiamo parlando di Luca Magnino (foto), anzi pardon, del... dottor Luca Magnino, visto che nel dicembre dell’anno scorso si è laureato in Economia Aziendale. E che non fermerà certo qui il suo percorso accademico, visto che ora inseguirà anche la Magistrale con l’indirizzo di Management e Innovazione. Della serie, come dichiarò lo stesso numero sei, la voglia di costruirsi sin da ora una possibilità concreta di lavoro quando le scarpette bullonate saranno appese al celeberrimo chiodo.

Luca Magnino, come tutti ricorderanno, era arrivato all’ombra della Ghirlandina nella sessione invernale di mercato del 2022, fortemente voluto da mister Attilio Tesser che lo aveva avuto a Pordenone e che ben conosceva le sue doti tecniche ed umane. Con già ben oltre cento presenze in maglia canarina condite da sei marcature, il centrocampista di Pordenone, 28 anni compiuti lo scorso 13 agosto, stava vivendo in questo inizio di stagione quella che era una nota che da fuori appariva leggermente stonata: in scadenza nel prossimo giugno, pareva infatti un po’ strano che vivesse in una specie di limbo... contrattuale. Proprio lui che con il suo proverbiale spirito di sacrificio e adattamento ad ogni situazione ha sempre rappresentato una certezza nella zona nevralgica del campo.

Finalmente ieri, dal sito ufficiale del Modena, è arrivato l’annuncio del suo prolungamento di contratto per un altro anno, dunque fino al 2027. Un riconoscimento meritato da parte della società canarina, che conferma il valore di un giocatore (e di un uomo, particolare da non dimenticare) su cui contare in ogni circostanza: e di questo se ne è accorto anche Andrea Sottil, che nelle prime due gare di campionato lo ha buttato dentro in momenti delicati. In particolare nel match di Genova con la Sampdoria ha fornito gli assist per i due gol, soprattutto il secondo con un cross col contagiri, sul quale Zanimacchia ha dovuto soltanto spingere il pallone (è davvero il caso di dirlo) in rete.

Sistemata la questione Magnino, per il Modena, esaurita la sosta per le nazionali, è già momento di pensare al prossimo impegno di sabato prossimo quando al Braglia arriverà il Bari, con inizio alle 15. La squadra ha ricominciato a lavorare nel pomeriggio di ieri, ed oggi alle 10.40 si allenerà allo Zelocchi: proseguendo in una lodevole iniziativa che il Modena sta portando avanti da inizio stagione, la seduta sarà aperta al pubblico.