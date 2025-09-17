Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Modena
  4. Magnino "Il livello della rosa si è alzato tanto"

Magnino "Il livello della rosa si è alzato tanto"

Il centrocampista fresco di prolungamento: "Quando in settimana sei abituato a lavorare nella fatica ti riesce naturale farlo in partita"

di ALESSANDRO BEDONI
17 settembre 2025
Pedro Mendes, provato in squadra con Defrel

Pedro Mendes, provato in squadra con Defrel

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

È da quattro anni e mezzo una delle certezze di questo Modena. Passano le gestioni tecniche, ma Luca Magnino resta, e il suo recente rinnovo di contratto fino al 2027 dà ancora più lustro alla sua fedeltà ai colori gialloblù. Il centrocampista friulano ieri ha parlato alla stampa alla fine dell’allenamento a porte aperte che la squadra di Sottil ha svolto al campo Zelocchi. "Sono molto contento di avere prolungato per un altro anno, ringrazio di questo la società, il direttore e tutti quelli che mi hanno dimostrato quella fiducia che non vedo l’ora di ripagare. Sono uno di quelli che è qui da più tempo e voglio aiutare tutti i nuovi, specialmente i giovani, ad integrarsi il più possibile in una città e una società che danno sempre tanto".

Un buonissimo avvio di stagione: "Il mister è stato chiaro sin da subito ed ha a disposizione un gruppo molto ricettivo e disponibile. Tutto sinora è stato molto naturale per noi e i risultati si stanno vedendo. Però dobbiamo sempre pensare che questo è un campionato molto difficile e quindi non dobbiamo mai smettere di lavorare in questo modo". Rinnovo, tre ingressi dalla panchina in queste prime tre partite e sempre con un contributo tangibile, leggi l’assist al bacio a Zanimacchia per il raddoppio di Genova. Fosse anche andato dentro il pallone del possibile 4 a 0 col Bari... "Sarebbe stata la classica ciliegina sulla torta... Gli ingressi, e non solo i miei, a gara in corso, possiamo dire che sono stati tra i fattori determinanti. Quando c’è da dare un po’ di linfa nuova, chi arriva dalla panchina riesce a dare la stessa intensità di chi è partito dall’inizio. La forza di questa squadra è di avere più di venti titolari, tutti sempre pronti a giocare e la concorrenza sana e leale che c’è in questo gruppo è quella che fa la differenza".

Una grande condizione fisica è quella che si è ammirata in questo inizio di stagione: "Stiamo lavorando molto bene, da subito. Dal primo giorno abbiamo spinto tanto e stiamo continuando a farlo e il gruppo ha una mentalità importante. Quando in settimana sei abituato a lavorare nella fatica ti riesce naturale farlo anche in partita e si vede, tanto che i nostri secondi tempi sono stati quasi migliori dei primi". Domanda secca per un aggettivo che definisca mister Sottil: "Esigente, mi sembra quello più appropriato". Tanti nuovi e diversi giovani che sono arrivati quest’anno: "Il livello della rosa si è veramente alzato tanto. Oltre ai giocatori importanti come Di Mariano, Zanimacchia, Adorni ed altri, sono arrivati in particolare dei giovani che si sono dimostrati subito pronti. E non è una cosa scontata, ci sono ragazzi che arrivano da campionati di altri paesi o vengono dalla C come Tonoli che hanno dimostrato di essere già a un ottimo livello".

Sabato a Mantova: "Campo difficile, loro in casa giocano sempre molto bene. Ma conosciamo le loro caratteristiche, contro Possanzini abbiamo giocato anche lo scorso anno e stiamo preparando la partita nei minimi dettagli. Sappiamo che ci sarà da soffrire ma allo stesso tempo sappiamo anche che possiamo fargli male".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su