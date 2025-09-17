Magnino "Il livello della rosa si è alzato tanto"

È da quattro anni e mezzo una delle certezze di questo Modena. Passano le gestioni tecniche, ma Luca Magnino resta, e il suo recente rinnovo di contratto fino al 2027 dà ancora più lustro alla sua fedeltà ai colori gialloblù. Il centrocampista friulano ieri ha parlato alla stampa alla fine dell’allenamento a porte aperte che la squadra di Sottil ha svolto al campo Zelocchi. "Sono molto contento di avere prolungato per un altro anno, ringrazio di questo la società, il direttore e tutti quelli che mi hanno dimostrato quella fiducia che non vedo l’ora di ripagare. Sono uno di quelli che è qui da più tempo e voglio aiutare tutti i nuovi, specialmente i giovani, ad integrarsi il più possibile in una città e una società che danno sempre tanto".

Un buonissimo avvio di stagione: "Il mister è stato chiaro sin da subito ed ha a disposizione un gruppo molto ricettivo e disponibile. Tutto sinora è stato molto naturale per noi e i risultati si stanno vedendo. Però dobbiamo sempre pensare che questo è un campionato molto difficile e quindi non dobbiamo mai smettere di lavorare in questo modo". Rinnovo, tre ingressi dalla panchina in queste prime tre partite e sempre con un contributo tangibile, leggi l’assist al bacio a Zanimacchia per il raddoppio di Genova. Fosse anche andato dentro il pallone del possibile 4 a 0 col Bari... "Sarebbe stata la classica ciliegina sulla torta... Gli ingressi, e non solo i miei, a gara in corso, possiamo dire che sono stati tra i fattori determinanti. Quando c’è da dare un po’ di linfa nuova, chi arriva dalla panchina riesce a dare la stessa intensità di chi è partito dall’inizio. La forza di questa squadra è di avere più di venti titolari, tutti sempre pronti a giocare e la concorrenza sana e leale che c’è in questo gruppo è quella che fa la differenza".

Una grande condizione fisica è quella che si è ammirata in questo inizio di stagione: "Stiamo lavorando molto bene, da subito. Dal primo giorno abbiamo spinto tanto e stiamo continuando a farlo e il gruppo ha una mentalità importante. Quando in settimana sei abituato a lavorare nella fatica ti riesce naturale farlo anche in partita e si vede, tanto che i nostri secondi tempi sono stati quasi migliori dei primi". Domanda secca per un aggettivo che definisca mister Sottil: "Esigente, mi sembra quello più appropriato". Tanti nuovi e diversi giovani che sono arrivati quest’anno: "Il livello della rosa si è veramente alzato tanto. Oltre ai giocatori importanti come Di Mariano, Zanimacchia, Adorni ed altri, sono arrivati in particolare dei giovani che si sono dimostrati subito pronti. E non è una cosa scontata, ci sono ragazzi che arrivano da campionati di altri paesi o vengono dalla C come Tonoli che hanno dimostrato di essere già a un ottimo livello".

Sabato a Mantova: "Campo difficile, loro in casa giocano sempre molto bene. Ma conosciamo le loro caratteristiche, contro Possanzini abbiamo giocato anche lo scorso anno e stiamo preparando la partita nei minimi dettagli. Sappiamo che ci sarà da soffrire ma allo stesso tempo sappiamo anche che possiamo fargli male".