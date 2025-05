Mandelli affronta la Carrarese con una difesa rimaneggiata e Bozhanaj in trequarti

Palumbo per una giornata, Mendes per due. Anche se le immagini evidenziano una forzatura dell’arbitro Cosso, il portoghese non ci sarà neppure con il Brescia. E i dubbi intorno a Cauz, uscito malconcio dal derby. Le condizioni di Dellavalle e Caldara ancora non ottimali e il solito Battistella ormai rimandato alla prossima stagione. Ecco, non esattamente la vigilia migliore per Mandelli, chiamato a scelte per certi versi complicate. È la difesa il reparto più colpito, l’inserimento di Vulikic giovedì può indurci a pensare che potrà essere lui il sostituto di Cauz nel trio con Zaro e Magnino. Se così fosse, Cotali tornerà a ricoprire l’intera fascia con il rientro di Di Pardo dall’altra parte, a destra. In mezzo al campo Gerli e Santoro. La storia vissuta da Bozhanaj (foto) a Carrara (33 presenze, 5 reti nel 2022/2023) chissà che non spinga il tecnico canarino ad affidarsi alla voglia dell’ex per raccogliere l’eredità di Palumbo sulla trequarti. Le caratteristiche dell’albanese dovrebbero ben sposarsi con quelle di Caso, ovvero il palleggio e la capacità di saper verticalizzare e di giocare nello stretto. Inoltre, non si tratterebbe solo di voglia da ex ma anche di voglia di rivalsa più ad ampio raggio. La stagione di Bozhanaj è stata altalenante, non aiutata dalla poca continuità di presenze, basti pensare che l’ultima da titolare risale a fine dicembre proprio quando mancò Palumbo per squalifica con il Sudtirol. Deve scattare la sua ora. Senza Mendes, le scelte per la prima punta si riducono a Defrel e Gliozzi. Il francese è reduce da due impegni abbastanza ravvicinati (Bari e Reggiana), mentre l’ex Pisa è tornato disponibile a tutti gli effetti. Forse, una staffetta, con quest’ultimo avanti per una maglia da titolare, sarà la soluzione ai mali. Tenendo conto, soprattutto, del tour de force finale con tre gare in meno di 10 giorni da qui alla fine prevista per il 13 maggio. Carte da giocarsi nella ripresa saranno Kamate e Duca, per loro ci sarà la possibilità di inserimento perché di palleggio verticale ci sarà bisogno contro una squadra, la Carrarese, abituata a sfruttare gli esterni e di arrivare in avanti il prima possibile. Torregrossa e Cherubini sono favori per spalleggiare Finotto, in dubbio fino a ieri ma avanti su Shpendi. Squalificato Imperiale, espulso al Mapei Stadium per una entrata da rosso diretto su Laurientié. Titolare al centro della difesa Guarino, difensore che nel suo curriculum vanta sei mesi in maglia canarina ma che mai ha collezionato un solo minuto causa infortunio, nel gennaio 2024.

Alessandro Troncone