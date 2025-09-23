Matteo Rivetti e il Modena in testa: "Una rosa completa fa la differenza"

di Alessandro BedoniA commentare l’ottima partenza del Modena in campionato con tanto di primato in classifica, ieri sera alla trasmissione di Trc ‘Gialli di sera’ condotta da Paolo Reggianini c’era un ospite assolutamente ad hoc, leggi l’amministratore delegato del Modena e a capo del settore tecnico Matteo Rivetti, che ovviamente non ha nascosto la soddisfazione per questo momento della squadra. "Abbiamo giocato solo quattro partite, purtroppo ne mancano ancora... trentaquattro, non dobbiamo nasconderci, c’è un atteggiamento autoritario in campo. Dobbiamo adesso essere bravi a mantenere equilibrio e cavalcare l’entusiasmo. I momenti decisivi saranno quelli magari un po’ complicati che prima o poi potrebbero arrivare". La costruzione del gruppo è avvenuta con idee chiare sin dal ritiro: "Ha indubbiamente aiutato avere a disposizione tutta la rosa sin da Fanano, abbiamo solo dovuto completare la rosa. L’anno scorso avevamo preso giocatori che per un motivo o per l’altro erano arrivati dopo un periodo di inattività e avevano fatto fatica: però sono rimasti, ora stanno bene, e sono assolutamente al centro del progetto, come gli attaccanti. Abbiamo fatto anche un lavoro importante nel portare a Modena giocatori con la mentalità vincente e l’esperienza di campionati di Serie B conquistati. Come Zampano, Zanimacchia, Chichizola". Rivetti ha continuato: "Dobbiamo alimentare l’entusiasmo dei tifosi attraverso le prestazioni. Come ha detto il presidente durante la presentazione della squadra, l’obiettivo è riconquistare la nostra gente dopo il brutto finale dell’anno scorso. Non sono sorpreso del bell’inizio di Gliozzi, è un attaccante che in carriera ha sempre segnato. Nell’ultimo anno e mezzo ha avuto qualche difficoltà ma non si è mai abbattuto. Rinnovo? Ne parleremo strada facendo". Rivetti poi ha parlato della scelta di Sottil: "Una scelta ponderata, abbiamo incontrato diversi tecnici e il criterio è stato quello di prendere un mister con una identità forte. L’idea era quella di giocare a tre dietro, e la scelta è stata su un allenatore che credesse in questo schieramento. Il tecnico poi ci ha dato indicazioni precise per il mercato, soprattutto i nomi per gli esterni che in un 3-5-2 sono fondamentali". Una battuta sugli sky-box: "Un servizio fondamentale che abbiamo voluto per fare uno step in più. Più avanti ci sarà una sorpresa, non la voglio rivelare".