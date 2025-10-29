Mister Sottil "Non meritavamo di perdere"

di Alessandro BedoniREGGIO EMILIA"Cosa ci è mancato? Solo il gol, se pensiamo alla mole di lavoro che abbiamo prodotto. E se mi chiedete dei cambi di formazione che ho fatto all’inizio lo fate evidentemente perchè abbiamo perso, e comunque non è rispettoso per chi ha giocato, sapete che per me sono tutti titolari. E anche chi è uscito alla fine del primo tempo non aveva fatto male. E in ogni caso le scelte che ho fatto le rifarei tutte, al cento per cento. C’erano giocatori che dovevano rifiatare e comunque tutti i miei giocatori hanno la mia fiducia. Gerli aveva qualche acciacco".

Andrea Sottil difende con fermezza le sue scelte e il suo gruppo, ci mancherebbe. Certo che c’è tanta delusione, soprattutto per la gente che era arrivata in massa al Mapei: "Dispiace per i nostri tifosi e per il nostro presidente, ci tenevamo perchè era una partita particolare. La gente capisco sia arrabbiata per il risultato, ma sono convinto sia anche orgogliosa di questi ragazzi. A volte il calcio è crudele e non è onesto, non abbiamo meritato di perdere. Siamo andati sotto con l’unico tiro in porta che ha fatto la Reggiana, tra l’altro scaturito da un rimpallo dopo un calcio piazzato. Anche se è stato un gran bel tiro, devo riconoscerlo. Quando si incassa una rete qualcuno che sbaglia c’è sempre, e comunque in campo ci sono anche gli avversari. Sono stati bravi nel finale a giocare anche con... l’orologio, perdendo tempo, ma nel calcio ci sta".

Il mister canarino continua la sua disamina del match e vuole evitare di fare drammi per questa prima sconfitta stagionale che comunque lascia ai gialli il primato solitario, anche se il vantaggio ora è di una sola lunghezza. "Io stasera sono uscito dal campo ancora più convinto della personalità di questa squadra. La mentalità vincente si costruisce anche attraverso partite come questa, che non avrà ripercussioni sul nostro percorso e nessun impatto negativo sul nostro futuro. Ripeto, i numeri dei tiri verso la porta, dei calci d’angolo battuti e un possesso palla del settanta per cento dicono che non meritavamo assolutamente di perdere. Ma ora dobbiamo già pensare alla prossima partita, quindi testa alla Juve Stabia, riprendendo sin da subito a lavorare con la serenità di sempre".