Mister Sottil "Preso gol nell’unica sbavatura"

di Alessandro Bedoni

Andrea Sottil arriva in sala stampa visibilmente soddisfatto, anche se l’espressione del volto rimane sempre la solita, quella che traspare comunque equilibrio, lui per primo sa che la strada è ancora lunga. La tendenza è che il suo Modena, ancora una volta ha dimostrato, ovvero una crescita esponenziale costante tra il primo e il secondo tempo.

"Secondo me avevamo fatto bene anche il primo tempo, è chiaro che di fronte, come dicevo già nella conferenza stampa di presentazione, avevamo una squadra forte, una squadra che rimane candidata al salto di categoria, veloce e fastidiosa. Abbiamo preso gol nell’unica sbavatura della partita, sbavatura tra virgolette, non siamo stati pronti a chiudere, ma c’è anche la bravura dell’avversario. Io ero molto sereno, e nell’intervallo ho detto ai ragazzi che stavano facendo una grande partita, c’èe stato un rigore dubbio, un rigore preso, siamo sempre stati tambureggianti nella loro metà campo. Nella ripresa ancora meglio, ho detto loro che sapevano cosa fgare nei cinquanta minuti che mancavano. Hanno alzato ancora i ritmi e la squadra ha schiacciato l’Empoli, con cross da entrambe le fasce. Complimenti a questo gruppo". Rispetto ad altre squadre di serie B, il Modena grazie ai piedi educatissimi di Chichizola privilegia i lanci lunghi piuttosto che la partenza dal basso. "Nella costruzione della squadra Leo è stato preso anche per quello, ti dà delle grandi alternative sulla costruzione, e noi abbiamo tanta gamba là davanti. Mettere la palla sotto la linea dell’Empoli poteva essere un’arma molto fastidiosa per loro e lo abbiamo fatto molto bene".

Sottil poi parla di quello che è il rapporto con il pubbilco: "C’è grande empatia tra noi e la gente, e questo fa sempre pensare positivo anche la squadra. Il gruppo sta trovando sempre più consapevolezza nei suoi mezzi, e il nostro potenziale c’è tutto. La partita, anche quella di questa sera, si costruisce durante il lavoro della settimana, dall’impegno che i ragazzi mettono giorno dopo giorno. Si lavora in modo maniacale e con grande partecipazione. La vittoria è stata meritata, soprattutto quando i ragazzi capiscono quando è il momento di alzare il ritmo la prestazione cresce questa vittoria è stata assolutamente meritata". Poco tempo per rifiatare, tra quattro giorni sarà derby a Reggio.