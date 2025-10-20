Mister Sottil tiene i piedi per terra: "Ma ora più convinti del potenziale"

Il messaggio è chiaro. Il Modena c’è e, soprattutto, ci sarà. Perché, esclusi i presupposti già visti nel primo mese di campionato, sono sempre gli scontri diretti a dirci qualcosa in più e al ’Barbera’ non c’è spazio per alcuna obiezione. Il carattere e la personalità mostrati hanno lasciato intendere che la filosofia di Sottil è stata pienamente recepita: "Per noi era una partita bellissima da giocare – ha raccontato il tecnico –, siamo venuti qui convinti delle nostre possibilità ma rispettando il Palermo, formazione che ha prestigio e che è stato costruita per puntare direttamente alla promozione, insieme a Venezia e Monza. Noi abbiamo giocato se non la migliore partita, quasi. Veramente complimenti ai miei, usciamo con un punto ma ancor più convinti del potenziale di una squadra che deve continuare su questo trend. Piedi per terra ma è un segnale importante quello che abbiamo dato". Ecco, quest’ultima frase pronunciata dall’allenatore canarino, fa capire quanto lavoro si stia facendo per lottare per quei posti nobilissimi della classifica ma senza perdere contatto con la realtà. Solo in questo modo il Modena può provare ad essere la mina vagante ma non outsider perché gli interpreti non sono nuovi a tali campionati.

"Lavoriamo con serenità e allegria – ha continuato Sottil – il nostro metodo è consolidato, venire a Palermo e fare questa gara ci fa guadagnare consapevolezza. Eravamo sotto 1-0, subito su un rimpallo un po’ strano ma a fine primo tempo ho detto ai ragazzi che erano in partita e che fino a quel momento si erano solo scaldati. Nella ripresa avremmo potuto alzare i ritmi e così abbiamo fatto, chi è entrato ha portato qualità. Il gol del Palermo? C’è stato forse mezzo tocco di mano. Ma noi avremmo dovuto lanciarla meglio e non centralmente, sono dettagli che fanno la differenza e che noi alleniamo. Noi siamo una squadra di pressing, che non sa attendere. Vogliamo essere protagonisti della partita a prescindere dall’avversario, l’umiltà è al centro ma noi giochiamo senza pensare allo stadio o all’ambiente, questa è la mentalità vincente". Amen, verrebbe da concludere. Il Modena è una squadra, questa è la verità. Ed è ciò che è stato costruito dai primi giorni di ritiro ad oggi. Anche oltre le difficoltà, come la sostituzione forzata di Tonoli ad inizio gara, ma se consideriamo che in panchina c’era uno come Dellavalle, malissimo non va quando si pensa alla profondità della rosa: "Ho detto all’arbitro che il colpo di Brunori avrebbe meritato il giallo", ha concluso Sottil.