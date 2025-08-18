Modena a Torino per la Coppa Italia. Adesso si comincia a fare sul serio

Chi può, metta per un attimo da parte lettini ed ombrelloni o, se siete appassionati della montagna, appendete gli scarponi al chiodo solo per una sera. Qualcuno direbbe: "Prendete le valigie, si va a..." e i puntini riempiteli voi. Ricomincia così questa sera allo stadio Olimpico Grande Torino (ore 21.15) l’avventura canarina, nata sotto la nuova stella di Andrea Sottil e del rinnovato impegno di una proprietà che, rappresentata da Carlo Rivetti, fonda importanti radici proprio dalle parti di Torino. Dopo tante chiacchiere estive, amichevoli per la gente e lavoro fisico necessario per partire subito bene, il campo sarà già giudice delle idee e le filosofie di gioco che abbiamo solo potuto intravedere fin qui.

Le prime gare di Coppa Italia stanno insegnando ciò che è sempre stato noto: pronostici, in agosto, è impossibile farne. Il Modena può provare a sorprendere, esattamente come un anno fa al Maradona di Napoli. Il Torino è in piena fase di restauro, Baroni sta rimettendo insieme i pezzi di una squadra deludente ormai da troppo tempo e ancora in attesa di colpi dal mercato dopo quello di Simeone. Canarini alla prova del 3-5-2, costituito nel suo undici da quei giocatori che con il Forlì erano partiti dall’inizio, almeno questa è la sensazione della vigilia.

Chichizola tra i pali, Adorni a guidare la difesa con Tonoli e Nieling (più di Cauz), la regia di Gerli, il contenimento di Santoro e Pyyhtia, Zampano e Beyuku sugli esterni perché Zanimacchia e Di Mariano hanno bisogno di qualche tempo ancora, con Pedro (a disposizione) e Defrel a chiudere il cerchio. Non aspettiamoci botti di ferragosto o qualcosa che si avvicini ad una partita aperta. Sia Modena che Torino, per caratteristiche dei rispettivi allenatori, tendono allo studio e all’equilibrio, senza dimenticare i carichi di lavoro e che tra una settimana entrambe saranno impegnate nell’esordio in campionato. Come giusto che sia, i gialli (senza tifosi al seguito) sono ora avvolti dalla curiosità di un ambiente che ha imparato a coltivare ambizione in due mesi e che ora aspetta solo il momento del fischio d’inizio della nuova stagione. Mettiamoci comodi, il tempo delle chiacchiere (che forse non terminerà mai) sta per mettersi in pausa. Ricomincia da Torino, la storia nella storia canarina.