Modena Adorni: "Venire qui decisione semplice"

Faccia pulita e sguardo sincero per chi comanda la difesa del Modena, finora la meno battuta del campionato. Davide Adorni (foto) da Parma, 33 anni, arrivato in estate a donare esperienza alla causa gialloblù.

Come è nato il suo approdo in canarino? "Avevo un altro anno di contratto a Brescia, poi a fine giugno mi sono trovato libero per le note vicende della squadra biancazzurra. Perchè Modena? Per chi gioca a calcio è considerata, soprattutto in questi ultimi anni, una realtà importante. Il presidente e la sua famiglia hanno dato a questa società senso e valori, lo percepivo già da avversario. Quando il direttore Catellani mi ha chiamato, ho sentito parole di entusiasmo ed ambizione, alla fine è stata una scelta abbastanza semplice".

Lei ha 33 anni. Un tempo era un’età in cui tanti smettevano, nel calcio di oggi invece si è ancora nel pieno della carriera... "Il calcio è cambiato, come la vita in generale. Curo l’alimentazione, i recuperi, e ovviamente ci vuole anche la fortuna di stare sempre bene. Poi il calcio è la mia passione, oltre che la mia vita. Cosa farò dopo? Se quando ero giovane non pensavo ad un futuro dentro questo mondo, oggi invece è una cosa che mi piacerebbe. Ma qualsiasi cosa farò, dovrò esserne ben cosciente e fare la scelta più giusta possibile".

Nella sua carriera due parentesi importanti, Cittadella e Brescia, due realtà diverse tra loro soprattutto a livello di pressione... "Cittadella è un po’ una cosa a sé, una città piccola dove si può fare calcio in modo tranquillo: le pressioni arrivavano, se così si possono chiamare, più dall’interno che dall’esterno. Brescia era un po’ l’opposto, andarci è stata una mia scelta per provare a confrontarmi con qualcosa di più importante".

Lei è un parmigiano atipico, senza la proverbiale erre moscia... "L’ho persa nel tempo... Dopo che sono nati i miei bambini, quando ad esempio leggevo loro un libro, mi concentravo per non trasmetterla anche a loro...".

Parma è vicina, immaginiamo che sia rimasto a vivere là... "No, sono venuto a Modena con tutta la famiglia, la mia bambina più grande ha appena iniziato le elementari qui. Se mi fermerò definitivamente? In casa se ne parla, a mia moglie piacerebbe comprare casa, io freno in po’ perchè la vita del calciatore a volte è complicata. Detto ciò, se il mio futuro sarà vivere a Modena sarei molto contento".

La cosa che si nota di più nel suo gioco è il grande senso della posizione, che le permette anche di guidare i difensori che giocano accanto a lei... "Un aspetto che ho affinato nel tempo, meglio sei piazzato e meno problemi hai. Per quel che riguarda i miei compagni, l’impressione che ho è che a tutti siano stati dati ruoli ben definiti e ognuno sa quello che deve fare, e con loro c’è un tipo di gestione molto semplice".

Com’è la sua giornata fuori dal campo? "Sono molto attaccato alla famiglia. Mi piace leggere, fare passeggiate, e sono appassionato di ciclismo come mio padre, anche se non ho legami di parentela con Vittorio Adorni. Con alcuni compagni ci vediamo con le famiglie, Zampano, Cauz, Di Mariano, Magnino, Gerli. Ma sto bene con tutti, quando ad esempio c’è la possibilità, che so, di andare a mangiare qualcosa insieme si propone sempre. È un Modena... coinvolgente".

Si sarebbe aspettato di andare a Palermo da primo in classifica e con due punti di vantaggio? "Forse no, ma è anche vero che si lavora per stare in alto. Stiamo facendo qualcosa di bello, dobbiamo esserne orgogliosi e andremo là con le nostre armi e tanta consapevolezza, ma sempre con i piedi per terra".