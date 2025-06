Modena alla ricerca del nuovo allenatore: Pirlo torna in corsa

Bisogna ancora attendere. La scelta del nuovo allenatore del Modena non sarà una cosa che si definirà, a scanso di sorprese, questa settimana. D’altronde mezza Serie B è alla caccia di un mister come la società gialloblu, e si aspetta che la prima pedina vada a posto per scatenare quello che si prospetta come un autentico effetto domino che non ha precedenti, almeno recenti, in cadetteria. In casa gialloblù l’unica cosa che sembra certa, anche se il condizionale è sempre d’obbligo, è la mancata conferma di Paolo Mandelli in prima squadra, se non altro perché questa opzione, se fosse stata percorribile e soprattutto convinta, sarebbe già stata ufficializzata. Da qui in avanti Andrea Catellani sta sfogliando la margherita, e da quando si sa i nomi che sono nel suo taccuino sarebbero già pronti a sposare la causa gialloblù: in poche parole, non si attenderebbero dei sì ma soltanto, a questo punto è l’ipotesi più probabile, notizie su tecnici ancora legati da un contratto con la società precedente e che naturalmente devono liberarsi. Ma, come detto all’inizio, ci sono altre società che, oltre al Modena, sono in attesa e quindi, come ciclisti in surplace in una gara di velocità di un velodromo, stanno attendendo una mossa che sblocchi la prima tessera del mosaico.

La prima scelta dei gialli sembra sempre essere D’Angelo, che in questi giorni sta smaltendo le scorie della delusione della finale playout persa con lo Spezia nella sua Pescara: il mister bianconero, non va dimenticato, ha ancora due anni di contratto in riva al golfo dei Poeti e un forte legame con città e tifoseria ma, stante anche la nuova proprietà che si è di recente insediata, a giorni dovrà comunque discutere del suo futuro. Ma D’Angelo non ha soltanto il Modena tra i pretendenti: il suo nome sarebbe finito soprattutto sul taccuino dell’Empoli (che guarda con interesse anche a Pagliuca), soprattutto perchè il diesse dei toscani è Gemmi, che aveva lavorato con successo con il mister pescarese in quel di Pisa. Difficile la pista Stroppa, che comunque è in scadenza con la Cremonese.

Tra tutte queste voci rimane sempre valida l’opzione Vivarini, anch’esso però nel mirino di altre società di B, così come quella dell’ex Mignani, che sembrava in partenza da Cesena ma che invece dovrebbe rimanere, forte anch’egli di un contratto in essere.

Torna in auge, invece, il nome di Andrea Pirlo. L’ex tecnico di Juventus e Sampdoria, che sembrava ormai tagliato fuori dalla corsa per la panchina gialloblù, ha visto un significativo rialzo delle proprie quotazioni come nuovo tecnico del Modena e, a questo punto, può essere di nuovo considerato in corsa, anche perché avrebbe il vantaggio di liberarsi facilmente.

Insomma, tutti o quasi in attesa: mai come in questa estate sono stati così tanti i punti interrogativi sulle panchine.