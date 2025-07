Modena, arriva il francese Massolin. Pergreffi: "Restare è un privilegio"

La storia continua. Ed è una storia di rispetto reciproco, di affetto e di fedeltà, merce rara di questi tempi. Antonio Pergreffi taglierà il traguardo della sesta stagione consecutiva con la maglia canarina, roba che nemmeno un infortunio al ginocchio a 36 anni ha saputo interrompere o compromettere. E così, in attesa di chiarire il futuro di Riccardo Gagno, il difensore diventerà, insieme a Fabio Gerli, il più longevo della storia post fallimento: "Sono felice ed orgoglioso di rinnovare il mio legame con il Modena e con Modena – ha scritto sulla sua pagina Instagram – per la sesta stagione. Indossare questa maglia e portare la fascia da capitano è un onore che vivo ogni giorno con impegno, rispetto e passione. Voglio ringraziare di cuore la famiglia Rivetti per la fiducia, la vicinanza e la visione con cui stanno portando avanti questo progetto, è un privilegio farne parte. Continuerò a dare tutto me stesso per questi colori, con lo stesso entusiasmo e lo stesso senso di responsabilità di sempre. Avanti gialli". Portato a Modena dall’ex direttore sportivo Luca Matteassi nel 2020 (in quel momento i canarini sostituirono di fatto Perna) con il quale lavorò a Piacenza, Pergreffi ha raggiunto quota 137 presenze, ne giocasse altre 12 eguagliarebbe il record toccato proprio coi biancorossi nella sua carriera.

Tra le reazioni social alle decisioni del Modena sui contratti, anche quella di Luca Tremolada, il cui rapporto coi gialli è terminato: "Non sempre puoi scegliere come finisce una storia, resta però ciò che hai scritto col dispiacere di quello che avresti potuto scrivere. Orgoglioso e grato", con i cuori di colore giallo e blu a chiudere.

Contestualmente, la realtà ci offre una notizia di mercato ufficiale, ancora una volta in entrata. Il Modena, infatti, ha reso noto di aver acquisito a titolo definitivo il centrocampista francese classe 2002 Yanis Massolin, proveniente dal club belga Royal Francs Borains: per lui tre anni di contratto con opzione per i successivi due. Fisicamente ben strutturato (quasi due metri di altezza), è mancino e può giocare anche da trequartista. Nell’operazione finisce anche Lukas Mondele, che passa a titolo definitivo al club belga. Attesa nelle prossime ore anche la definizione dell’operazione Nieling, il difensore del Cambuur per il quale il Modena sborserà una cifra vicina al milione di euro per assicurarsi colui che è stato il miglior nel suo ruolo dell’ultimo campionato di B olandese, la Eerste Divisie. Chiaro appare ormai che Catellani stia puntando fortemente sul ringiovanire la rosa e renderla anche un pizzico internazionale.