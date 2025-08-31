Modena-Avellino, un pareggio che ha il sapore del rammarico

Modena, 31 agosto 2025 – I pali. Solo quelli. Il Modena saluta la prima al Braglia con una valigia di rammarico dimostrando di essere la squadra che Sottil ha voluto in estate. Così, di strada, se ne può fare. E se dal mercato arrivasse ancora qualcosa…

Tutto ruota intorno a Gliozzi, là davanti. A vincere il ballottaggio per comporre la coppia è Defrel e Sottil avrà ragione. Tuttavia, seppur non sia ancora da evidenziare come neo e ci mancherebbe, nel primo tempo il Modena denota quella piccola difficoltà ad essere incisivo in area di rigore nonostante i numerosi palloni che arrivano dal fondo e ai quali manca solo il taglio sul primo palo di uno dei due attaccanti. La prima, vera, occasione la costruisce l'Avellino a qualche minuto dal fischio iniziale quando i canarini perdono il controllo della sfera e si fanno trovare 3 contro 2 ma Lescano sciupa tutto da ottima posizione.

Poi, la squadra di Sottil mette in campo tanto impeto e compattezza, qualità fisica che ormai ben conosciamo e dirigono il match per buona parte. Ci prova Beyuku (a proposito, il direttore sportivo del Bologna Sartori era in tribuna per visionare lui, Nieling e Pyythia, quest'ultimo di proprietà rossoblu), l'unica pecca è la prevedibilità delle azioni, non sempre fluide. Se c'è un modo con il quale i gialli possono continuare a pungere e il gioco sugli esterni e di questo, Sottil e il suo staff, discutono nell'intervallo.

Pronti, via e nella ripresa una bellissima azione libera Santoro sulla destra, il rasoterra al centro trova l'anticipo di Gliozzi che ha un rigore in movimento a sua disposizione sparato centralmente su Iannarilli. Qui subentra la classica legge del calcio: gol sbagliato, gol subito. Dall'altra parte, Sounas vince un contrasto con Defrel al limite, destro secco ad incrociare e campani in vantaggio.

Nel frattempo è entrato Zanimacchia, giocatore che ha un motore nettamente diverso rispetto alla media e ciò trasporta tutto il gruppo. Poco dopo l'ora di gioco, la percussione del neo entrato Sersanti trova Gliozzi che combina con Defrel, il tocco finale del francese è vincente e il Modena la riprende.

Gli ospiti restano anche in 10 per il doppio giallo a Cagnano. Pedro colpisce una traversa, Di Mariano prende il palo pieno all'ultima azione. C'è anche tanta sfortuna.

Atteggiamento e prestazione il Modena non li ha sbagliati. Come di consueto, però, in B esistono i dettagli. Solo quelli si sono messi di traverso. E i centimetri…

Il tabellino

Modena-Avellino 1-1

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku (59' Zanimacchia), Santoro, Gerli (71' Sersanti), Pyyhtia (77' Magnino), Zampano (77' Di Mariano); Defrel (71' Pedro Mendes), Gliozzi. A disp.: Pezzolato, Bagheria, Pergreffi, Nador, Dellavalle, Cotali, Cauz. All.: Sottil

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Manzi, Cagnano; Besaggio (62' Kumi), Palumbo (77' Milani), Sounas; Insigne (62' Russo); Lescano (77' Crespi), Patierno (72' Fontanarosa). A disp.: Daffara, Missori, Gyabuua, Armellino, Marchisano, Panico, Enrici. All.: Biancolino

Arbitro: Massimi di Termoli Reti: 54' Sounas, 63' Defrel Ammoniti: Cagnano, Defrel, Patierno, Sounas, Magnino Espulsi: Cagnano al 74' Angoli: 7 a 2. Recupero: 2' p.t., 4's.t.