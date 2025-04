Modena-Bari: Defrel e Palumbo guidano la vittoria con gol e rigore decisivo

GAGNO 6,5 Bravo sul diagonale di Maggiore, non può nulla sul successivo tap in di Lasagna. Puntuale e sicuro in ogni uscita.

BEYUKU 7 (foto) Gioca in sicurezza in un ruolo in cui viene adattato causa squalifiche e infortuni vari. Mostra una gran bella personalità.

ZARO 7 I cross baresi nella ripresa piovono a frotte e il lungo centrale canarino sfrutta esperienza e centimetri per disinnescarli.

CAUZ 7 Anche lui mostra sicurezza e senso della posizione, uniti ad un paio di incursioni in avanti giocate con sagacia.

DI PARDO 6 Discreto fino all’incauto sul fallo su Dorval, ma da qui a un cartellino rosso ce ne passa, e il bello è che Aureliano lo conferma dopo il richiamo del Var. E allora il fallo di Iannoni su Santoro nel derby?

GERLI 7 Dopo un uno-due con Palumbo mette in mezzo la palla che vale lo 0 a 1 di Defrel, e per tutto il primo tempo regala geometrie al gioco del Modena. Nella ripresa dà una mano in copertura.

SANTORO 6,5 Solita gara di sostanza nel centrocampo canarino, peccato che si faccia sorprendere da Lasagna sul gol del Bari.

COTALI 6 Gara ordinata nella quale tiene la posizione senza avventurarsi quasi mai in appoggio alle ripartenze. (18’ st Idrissi 6,5 Meglio in fase difensiva che in impostazione, mezzo voto in più per i due palloni che tiene in zona bandierina nel recupero e che fanno passare secondi decisivi).

PALUMBO 7 Esce all’intervallo a causa di un ginocchio che ultimamente gli dà più di un fastidio.Il suo primo tempo è quasi impeccabile. Partecipa all’azione del primo gol e si procura il penalty del raddoppio che trasforma con la solita freddezza. (1’ st Kamate 6 Partecipa alle ripartenze, avrebbe pure un paio di palloni per chiudere la partita ma non li sfrutta).

CASO 6 Ci prova e ci riprova, ma non riesce ad essere incisivo come in altre circostanze. Ha comunque il merito di tenere in apprensione la difesa barese. (18’ st Bozhanaj 6 Regala respiro ai compagni ripartendo palla al piede anche se non è preciso negli ultimi venti metri. 43’ st Ponsi sv Dentro per arginare gli ultimi assalti baresi. La bella notizia è che torna in campo dopo mesi difficili a livello fisico).

DEFREL 7,5 Il caro vecchio Gregorio... Ripaga la fiducia di Mandelli con una gara dove dimostra che la sua classe non è sopita. Segna il primo gol, partecipa all’azione che porta al rigore del raddoppio ed è una sponda costante e sicura quando la squadra sale. (23’ st Pedro Mendes 6,5 Dorval toglie dalla porta un suo destro che avrebbe chiuso la gara, e nel recupero partecipa attivamente a tenere il Bari ben lontano dall’area di Gagno).

Alessandro Bedoni