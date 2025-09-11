Modena-Bari profuma di gol. Tifosi già oltre quota 8mila

I tanti che hanno preso d’assalto il botteghino dal momento dell’apertura della prevendita, martedì, hanno probabilmente intuito che Modena-Bari potrebbe avere tutti i presupposti di una gara spettacolare. Dal punto di vista tattico, lo scontro tra Sottil e Caserta, nasconde per davvero temi molto interessanti e, nonostante le prime due partite a rilento dei galletti, sono attesi gol.

Il 3-5-2 canarino tutto sprint sulle fasce e verticale, il 4-3-3 biancorosso ancora acerbo ma con interpreti adatti. E saranno proprio le corsie laterali a decidere buona parte dei duelli e delle trame di entrambe le formazioni. Ad esempio, in attacco, il Bari può disporre di un top come Partipilo e di una riserva di enorme prospettiva come Rao, ecco perché Sottil pare stia provando Zanimacchia sul lato sinistro del Modena per essere sin da subito propositivo e chissà costringere ad una fase difensiva obbligatoria, non esattamente nelle corde, ai vari Partipilo e Sibilli.

Altro tema è il palleggio a centrocampo, le squadre di Caserta lo amano e con l’aggiunta di uno come Castrovilli la qualità cresce. Il Modena che stiamo imparando a conoscere gioca con un baricentro il più alto possibile e va alla ricerca della sfera rapidamente, rompere il possesso e attaccare in verticale vorrebbe dire creare occasioni pericolose nello spazio e l’idea di pensare ad uno come Sersanti va in questa direzione: l’ex Reggiana ha gamba e progressione palla al piede, sa correre verso l’area di rigore avversaria senza indugi.

Il bilancio storico sorride al Bari, i gialli hanno vinto solo 23 delle 80 partite giocate (26 i pareggi), tantissime, tant’è che i pugliesi ne hanno giocate di più solo con Lazio (85), Brescia (89) e Genoa (90). Un appuntamento niente male con la storia, insomma, ed è gia un bel momento del campionato perché si tratta di uno scontro diretto tra due compagini che in linea teorica troveremo nella parte di sinistra (abbastanza alta) della classifica.

L’ultimo successo al Braglia del Bari risale a 10 anni fa, nel febbraio 2015, vittoria di misura firmata da Kingsley Boateng. Lo scorso anno due sorrisi canarini, sia all’andata che al ritorno, entrambi per 2-1, entrambi con il sigillo di Palumbo. Al San Nicola segnò anche Defrel, a Modena ci fu la prima gioia di Pedro Mendes. Che sia di buon auspicio per il portoghese.

Il fatto che, come detto, i tifosi abbiano più di un motivo per non perdersi la gara è dimostrato dai numeri. Eccoli qui, quelli diffusi alla serata di ieri: l’affluenza prevista al Braglia superava già le 8mila presenze. Agli oltre 5.500 abbonati gialloblù si aggiungono 2.520 biglietti già acquistati, 1.380 dagli ospiti. La prevendita prosegue; sabato, giorno del match le biglietterie dello stadio saranno aperte dalle 12.30 alle 15.30.