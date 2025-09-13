Il Modena stende il Bari con un tris: doppietta di Gliozzi su rigore e Mendes

Modena, 13 settembre 2025 – Aveva proprio ragione quel tale che disse: il tempo guarisce tutto. Nel caso del Modena ha persino dato nuova vita a qualcosa che stava abituandosi allo sconforto, ed è inutile ricordare come ci eravamo salutati a fine maggio. Questa, ora, è davvero un'altra storia. Il secondo successo in tre gare di campionato certifica la bontà del progetto canarino, nato sotto la sagace riflessione di Andrea Catellani e il polso di Andrea Sotti. Prerogative necessarie per raccontare tutto quanto di bello si sia visto anche nel pomeriggio del "Braglia”, all'interno del quale ha funzionato tutto. Davvero tutto. L'atteggiamento è ormai un marchio di fabbrica. Con Di Mariano in coppia con Gliozzi e Zanimacchia titolare, è il classico Modena con le solite conferme in ogni reparto che si muove e ragiona come fosse una catena di montaggio fluida e attenta.

E si nota un a condizione fisica brillante, tant'è che il pressing dei canarini si esaurisce solo al tripluce fischio. Dopo uno spavento iniziale causato dall'errore di Nieling e il contropiede concluso a lato da Pagano, i gialli macinano gioco ed occasioni, grazie ai due trattori sulla fascia. Al 30' Gliozzi la sblocca su rigore da lui stesso guadagnato per una trattenuta di Dorval, stessa narrazione accadrà al 50' ma per un fallo di mano di Vicari rivisto al Var su tiro di Zanimacchia. Facile dire sia stata la giornata del bomber spesso dimenticato e criticato, più onesto riconoscere a lui i meriti di un lavoro svolto con pazienza e dedizione nell'arco dei mesi, meritandosi la chance di essere, ad oggi, l'intoccabile dell'attacco canarino. Di Mariano è il jolly ideale per stancare la fase difensiva avversaria a suon di galoppate e dribbling, ma la verità è che con Zampano e Zanimacchia chiunque partirebbe in vantaggio di almeno un gol per la quantità enorme di situazioni create. La giornata perfetta si chiude come doveva. Esulta pure Pedro Mendes, e finalmente. È una ruota che sta girando, forse. Piedi per terra, obbligatoriamente. Ma perché non pensare in grande?

Il tabellino

Modena 3

Bari 0

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Santoro (87' Magnino), Gerli, Pyyhtia (66' Sersanti), Zanimacchia (66' Beyuku); Gliozzi (78 Defrel), Di Mariano (78' Pedro Mendes). A disp.: Bagheria, Pergreffi, Caso, Nador, Dellavalle, Cotali, Cauz. All.: Sottil

Bari (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolau, Dorval (81' Bellomo); Braunoder (71' Maggiore), Verreth, Pagano (55' Castrovilli); Partipilo (55' Rao), Moncini, Sibilli (71' Antonucci). A disp.: Pissardo, Burgio, Darboe, Meroni, Kassama, Pereiro, Pucino. All.: Caserta.

Arbitro: Calzavara di Varese

Reti: 32' Gliozzi (rig.), 54' Gliozzi (rig.), 88' Pedro Mendes

Ammoniti: Dorval, Braunoder, Sersanti Angoli: 2 a 2. Recupero: 4' p.t., 6' s.t. Spettatori: 10.743, incasso 147.189 euro