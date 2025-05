Modena Calcio: Futuro tra Giovani Talenti e Conferme per la Prossima Stagione

Detto della celebre margherita tra le mani di Andrea Catellani che inizia ad avere sempre meno petali, perché D’Angelo e Stroppa sono sotto analisi in questo ultimo atto della stagione e Vivarini gode di un rapporto già molto avanzato coi canarini, è giusto anche chiedersi da chi ripartirà il Modena o quali potrebbero essere le certezze. Sui nomi si è già espresso il direttore sportivo, almeno per quanto riguarda il parco attaccanti con il rilancio di Pedro, Gliozzi e Defrel, certamente quello di Caso e poi delle colonne come Santoro e Gerli, oltre a Pergreffi.

La certezza, tra questi aspetti, è la visione ampia che il Modena avrà sul mondo dei giovani. Un po’ per vocazione, vista l’esperienza di Catellani e del suo staff, un po’ per normale necessità. L’attenzione sarà, per questo, anche su un’altra finale ovvero quella del campionato Primavera tra Inter e Fiorentina, con gli occhi puntati sul 19enne Jonas Harder, il cui profilo analizziamo nell’articolo qui accanto. È una sorta di abitudine, quella dei canarini: ogni anno c’è l’inserimento di almeno un giocatore emergente di una Primavera professionistica: da Cittadini dall’Atalanta, Riccio dalla Juventus, Dellavalle dal Torino e Idrissi dal Cagliari. Toccò anche a Bonfanti dall’Inter e lo stesso Ponsi era cresciuto nella Viola.

Ora, il Modena vedrà rientrare alla base anche Abiuso dal prestito alla Sampdoria e sul ragazzo servirà una riflessione. Due esperienze positive le hanno vissute Olivieri e Ghillani, due dei top della Primavera di Mandelli che ottenne la promozione. Torneranno rispettivamente dalla Pergolettese e dal Trento e chissà non possano avere la chance del ritiro estivo. Così come lo stesso Maran, il portierino under 17 ora impegnato all’Europeo con la Nazionale, magari pronto ad un primo approccio coi grandi per poi essere protagonista proprio in Primavera durante la prossima stagione.