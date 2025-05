Modena Calcio: Ignazio Abate tra i candidati per la panchina

Calma piatta. D’altronde nell’ultima decade di maggio è da considerarsi anche un fatto normale. Il Modena il suo campionato lo ha già terminato da un po’, ma la stagione, vedi playoff e (chissà...) playout è ben lungi dall’essere terminata. E per questo anche negli uffici di viale Monte Kosica si attende lo sviluppo degli eventi, anche se le idee del diesse Catellani sembrano chiare, a cominciare dalla riconferma, praticamente in toto, della linea di attacco, e dall’acquisizione (ma era già stata fatta a gennaio) dell’esterno Tonoli dalla Pergolettese. Per il resto del mosaico c’è da attendere, soprattutto perchè il primo nodo da sciogliere sarà quello del tecnico.

Già, l’allenatore. Dal quale partiranno le indicazioni di mercato. I nomi dei candidati sono sempre più o meno quelli che circolano da giorni, anche se nelle ultime ore radio mercato vocifera di un inserimento, tra i papabili, di Ignazio Abate.

L’ex giocatore del Milan, con un passato anche in canarino nella stagione 2004/2005 agli ordini di Stefano Pioli, due stagioni or sono è stato allenatore della squadra Primavera dei rossoneri, dove aveva nello staff David Rodriguez, attuale mister della squadra Primavera del Modena ed ingaggiato dopo la ‘promozione’ di Mandelli in prima squadra. Abate lo scorso anno ha allenato la Ternana, in una stagione controversa conclusa con un esonero ad aprile, dopo che a febbraio i calciatori rossoverdi avevano fatto muro contro il suo licenziamento.

Al momento, ripetiamo, si tratta soltanto di una voce, anche se il fatto che Abate applichi nelle sue squadre il 4-3-2-1, con possibile variazione a tre in difesa, ne fa ‘tatticamente’ un candidato credibile. Per il resto i nomi sono sempre quelli. La conferma di Mandelli appare in ribasso, Andrea Pirlo rimane sempre un nome di attualità così come quello di Stroppa, ma nel suo caso bisogna attendere come andrà a finire il campionato della Cremonese. Vivarini è un altro profilo accostato già da tempo alla squadra canarina, mentre D’Angelo, che ha già ipotecato la finale playoff dopo il successo a Catanzaro, difficilmente lascerà lo Spezia, stante anche un contratto che lo lega ai bianconeri sino al 2027 e , non ultimo, un grosso legame con la piazza.