Modena Calcio: Nuovo Progetto Tecnico con Vivarini o Pirlo per la Serie B

Dietro la scelta di un allenatore si nasconde sempre (o quasi) la filosofia di un club e la sua intenzione, la sua voglia di progettare e conquistare un determinato risultato. All’inizio della loro era canarina, i Rivetti non ebbero molti dubbi e su indicazione dell’ex direttore sportivo Davide Vaira puntarono immediatamente su un top della C, ovvero Attilio Tesser. Ai tempi, l’auspicio era di abbandonare la terza serie in un paio di anni e uno dei pochi modi per farlo era affidarsi al migliore e costruire una formazione quanto più forte possibile, una sorta di "instant team" come si direbbe oggi (una squadra pronta a vincere subito). Per consolidare la serie B e per dare valore alla promozione, riconoscendo il merito, il Modena aveva giustamente confermato Tesser e attraverso la sua esperienza fu messa in cascina una salvezza mai in discussione se non nelle prime 5, nerissime, giornate. Poi, mai un problema.

Ecco, qui il Modena prende la palla al balzo e pensa, legittimamente di avviare un progetto tecnico vero e proprio perché ha conosciuto la B, ha toccato con mano insidie e possibilità e immagina che con un allenatore nuovo, innovativo ed emergente si possa dare una spinta alle ambizioni.

Bianco ci ha provato a portare quella spruzzata di novità, tatticamente ci è anche riuscito per lunghi tratti con idee fresche tant’è che il Modena si ritrova appena al di sotto del podio ad inizio inverno 2023. La storia, alla fine, la conosciamo. Ma quello fu una bozza di progetto, rinnegato per il timore di finire in acque torbide proprio sul finale e per questo motivo fu richiamato un allenatore navigato come Bisoli che il suo obiettivo l’ha portato a casa, ma programmare è un’altra cosa.

Oltre a credere fortemente nelle qualità di Mandelli, lo scorso novembre il Modena sa bene di non avere il tempo e lo spazio (avendo Bisoli e Bianco sotto contratto) di avviare un percorso tecnico con un allenatore come Pirlo, Semplici o Vivarini, nel bel mezzo di un campionato da penultimo posto, in quel momento. Cosa che, a salvezza acquisita, ora può fare. Perché per quanto si possa dire, senza una progettualità tecnica i risultati non si vedono spesso in B, dove la continuità e la struttura fanno sempre la differenza. E nella loro vita i Rivetti hanno dimostrato di essere di questo avviso, più che per scelte di ripiego. Dopo 4 anni la proprietà canarina si trova di fronte ad un nuovo inizio, la scelta che sarà fatto da qui a breve tempo comporterà l’avvio di una era tecnica da difendere. Vincenzo Vivarini e Andrea Pirlo, sarebbero esattamente questo, ad esempio. Via via, gli altri candidati.