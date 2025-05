Modena Calcio: Pirlo tra i candidati per il nuovo allenatore

La settimana del cantiere aperto e delle possibili scelte, inizia oggi. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il Modena metterà concretamente sul tavolo tutte le varie carte a sua disposizione nella scelta del nuovo allenatore, a partire dalla riunione con Paolo Mandelli (foto). Al netto delle ufficialità, le percentuali del tecnico subentrato a novembre sulla panchina della prima squadra, sembrano al ribasso, forse ’colpa’ del finale nebbioso tra fischi e contestazione perché da un punto di vista puramente tecnico, salvare una squadra sprofondata al penultimo posto non è esercizio così banale.

Tra i nomi sui quali ragionare con una certa attenzione c’è quello di Andrea Pirlo. Qualcuno ricorderà che il profilo dell’ex Milan e Juve era già stato sondato dal Modena proprio a novembre, dopo l’esonero di Bisoli. In quella particolare situazione, durante un incontro con i proprietari canarini e il direttore sportivo, Pirlo non aveva mostrato intenzione di entrare in corsa, tant’è che non lo ha fatto nemmeno successivamente a Palermo quando chiamato dal club rosanero per capire se ci fosse la possibilità di rilevare la panchina di Dionisi. Una delle ’richieste’ di Pirlo fu, manco a farlo apposta, il centro sportivo. Come ogni allenatore di alto rango farebbe, per altro. Perché nel calcio moderno funziona così, le strutture sono fondamentali per chi è chiamato ad accettare o meno un incarico. Detto ciò, il rapporto che si era creato tra i Rivetti, Catellani e Pirlo fu ottimo e lo è attualmente. Ecco perché pensare a lui come prossimo allenatore non è utopia.

Nel casting restano anche Vincenzo Vivarini il quale ha analizzato il Modena da vicino in più di una occasione, con il Modena ha scambiato più di una chiacchera e non vede l’ora di rimettersi in gioco. Poi, via via, tutti gli altri. Dalla suggestione Possanzini (che non trova grandi riscontri), fino a Dionisi che presto sarà sostituito da Gilardino e Stroppa. Tra i nomi esotici che rappresentano un piccola fetta della torta ma è bene citare, ce ne sono anche due da tenere monitorati. Prima di finire al Parma, Cristian Chivu era orbitato nei taccuini modenesi, molto dipenderà dalla salvezza. Nel calciomercato dei tecnici sta per entrare anche Salvatore Foti, ex calciatore e attuale vice di Josè Mourinho al Fenerbahce.

Antonio Palumbo sarà uno dei protagonisti della puntata di oggi di Gialli di Sera su Trc a partire dalle 21,30. Il calciatore riceverà la Coppa Gialli quale migliore giocatore del Modena della stagione, inoltre commenterà la sua annata. Collegamento esterno con la Malagoli Aldebrando dove saranno presenti numerosi tifosi del Modena.