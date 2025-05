Modena Calcio: Scelta della Guida Tecnica tra Mandelli, Pirlo e Vivarini

Giorni di attesa e di riflessioni. Partiamo con il dire che il Modena si sta prendendo, legittimamente, il giusto tempo per capire come impostare le mosse relative alla scelta della guida tecnica per la stagione che verrà. Tale momento coinciderà, almeno, con i verdetti del campionato di B, dopo i quali si scateneranno gli effetti domino canonici dell’estate.

La prossima settimana i canarini inizieranno a chiacchierare e ad incontrare i vari interpreti a partire da Paolo Mandelli, senza dubbio in lizza per proseguire la sua avventura in panchina anche se non proprio ai primissimi posti di questa particolare graduatoria. Andrea Catellani e la famiglia Rivetti dovranno analizzare tutti i pro e i contro e ci proviamo anche noi. All’ex allenatore della Primavera va riconosciuto di aver risollevato una squadra sprofondata al penultimo posto nella gestione iniziale di Bisoli e di aver sognato di agganciare l’ottavo posto pur nelle difficoltà ormai note. Altro dettaglio a suo favore è la conoscenza dell’ambiente, ovviamente. Inoltre, Mandelli ha un contratto ancora in essere per i prossimi due anni ad un costo che non è paragonabile agli ingaggi della maggior parte degli allenatori della B e il Modena, dal canto suo, si trova per il primo anno senza contratti a libro paga (chiusi quelli di Bisoli e Bianco), aspetto non banale.

I contro, riguardano alcuni momenti purtroppo decisivi. Le rovinose cadute di Salerno e Castellammare, il finale che ha lasciato un amaro in bocca molto grande condito dalla contestazione della gente del Braglia. Ergo, il sentimento lasciato nei cuori e nelle menti delle persone non è proprio entusiasmante. Tutto rientra nelle valutazioni. Ora, la lista dei candidati sembrerebbe abbastanza lunga ma così non è nella realtà delle cose. Vero è che la dirigenza vorrà sedersi ad un tavolo e guardare negli occhi eventuali convocati, capendone le ambizioni e le intenzioni, perché la serie B non ammette più scommesse.

Leonardo Semplici era allo stadio per il derby con il Cesena ma l’ex Samp sta sondando lui stesso le disponibilità di club alla ricerca di un nuovo allenatore, il Modena non sembra affascinato all’idea. Le quotazioni di Andrea Pirlo restano stabili, il profilo è di quelli interessanti per avviare un nuovo percorso ed era già entrato nella lista dopo la rinuncia a Bisoli a La Spezia. I contatti più intensi, probabilmente, il Modena li aveva instaurati con Vincenzo Vivarini, con un "ne riparleremo" al termine di questa stagione. Anche il profilo di Moreno Longo non è da mettere in secondo piano, anch’egli ascoltato (ma da Davide Vaira) poco meno di un anno fa, esonerato Paolo Bianco. Il Modena attenderà la fine dei playoff, chissà che un nome possa uscire anche da lì. Sarà un casting intenso, insomma. Tutto partirà, però, dagli investimenti sulla rosa. Inevitabile che diversi cambiamenti saranno affrontati e la scelta di quei 3 o 4 uomini importanti, di categoria, sarà alla base.