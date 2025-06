Modena Calcio: tredicesimo ritiro estivo a Fanano con un Park Hotel rinnovato

Fanano, o cara. Il Modena per il tredicesimo anno consecutivo comincerà le fatiche estive dalla nostra bella località appenninica, e questa partnership, da squisitamente solo sportiva, diventa più concreta. Ieri mattina nella sala stampa del Braglia (nella foto), alla presenza del dg canarino Andrea Russo, del sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli e dei soci del Park Hotel, sede storica del ritiro gialloblù, è stato illustrato quello che può essere definito un nuovo anno zero di questo solido affetto tra il Modena, la località appenninica e le sue infrastrutture, e appunto, a livello logistico, con l’albergo che ospiterà i calciatori. Il Park Hotel si è rifatto completamente il look, con una ristrutturazione profonda che ha riguardato non solo il comfort (dalle singole stanze, alle sale comuni fino a un comparto spa e piscina e soprattutto del tutto conforme alle norme vigenti in fatto di sicurezza) ed è pronto per accogliere, oltre a squadre sportive in ritiro, anche il normale turismo che da sempre sceglie il nostro appennino. Questi lavori, sollecitati dal Modena un anno fa, e che sono costati "qualche milione", parole testuali dei soci della struttura, consentiranno il proseguo di un amicizia "di cui siamo particolarmente orgogliosi", come ha sottolineato il sindaco Muzzarelli. Andrea Russo ha spiegato come la proprietà tenga particolarmente a questa location, dove oltre al ritiro della prima squadra faranno tappa prima i camp, poi la squadra Primavera, in un ottica che guarda l’intero comprensorio, dove è già approdato in diverse scuole il progetto ‘Canarini in classe’ e dove ci sono già parecchie società affiliate al Modena.

a.b.