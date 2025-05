Modena-Cesena: Mandelli si candida per il futuro, obiettivo sorriso nel derby

I pensieri sono già al futuro anche se le sfumatore somigliano molto a quelle del presente. Paolo Mandelli si candida, ma in fondo non è nemmeno una notizia perché il Modena il suo profilo non l’ha mai escluso per il prossimo anno, anzi. Si vedrà, nelle valutazioni successive all’ultimo tango della stagione con il Cesena di Michele Mignani, ad un solo punto dall’aritmetico playoff. E beati loro, verrebbe da dire.

I canarini hanno un solo ed unico obiettivo questa sera nel derby dei rimpianti contro il Cesena dell’ex Mignani: lasciare, almeno, un piccolo sorriso ai presenti al Braglia. Come accaduto nel 2023 e nel 2024, quando Tesser e Bisoli chiusero vincendo con Sudtirol e Lecco. Trattasi di piccole soddisfazioni sia chiaro, ma tocca accontentarsi, intanto. Per le ambizioni future, se ne riparlerà. Non vedremo Idrissi in campo, come annunciato dall’allenatore. Quasi sicuramente nemmeno Duca e Di Pardo.

Si profila, invece, uno spezzone per capitan Pergreffi, sette mesi dopo l’infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro e sarà piacevole notizia per lui e per tutti. Per quanto riguarda la formazione titolare, Dellavalle dovrebbe essere pronto a riprendere posto in difesa con Zaro e Cauz, così che Beyuku possa scalare poco più avanti sulla fascia destra.

In mezzo torna Santoro in coppia con Gerli, dall’altra attenzione alla possibile chance per Ponsi, uno di quei jolly che spesso sono mancati allo scacchiere canarino. Palumbo e Caso sulla trequarti, davanti con il rientro di Pedro Mendes dalla squalifica l’ultima giornata di campionato potrebbe essere occasione per il portoghese per chiudere al meglio una stagione sfortunata. È un ultimo tango (decisamente non a Parigi) un po’ amaro. Tuttavia, come abbiamo sempre sottolineato, il Modena ha rispecchiato ciò che ha dimostrato. L’importante è averlo compreso e ripartire con le idee più chiare in vista del futuro. Da domani mattina si inizierà a costruirlo e comincerà tutt’altra storia.

Stasera al ’Braglia’ il Modena ha un solo compito: deve lasciare il suo pubblico con la fiducia giusta. I rimpianti legati ad un’altra stagione senza aver centrato i playoff rimarranno tali, tant’è. Quel che è stato fatto ormai è il passato. Inutile rimarcarlo ogni volta.

Alessandro Troncone