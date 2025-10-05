Modena, che sogno: è primato solitario

Modena, 5 ottobre 2025 – Di squadre spigolose, puntigliose e diligenti ne troverà da qui all’infinità. La Carrarese ha insegnato, l’Entella ha rimesso alla prova i canarini ma la lezione è stata recepita. Alzare il ritmo delle giocate, nel secondo tempo, è stata la chiave per tornare al successo, a conti fatti tanto è bastato e tanto serviva contro una formazione che pareva difficilmente perforabile. I liguri (fino al rigore di Gliozzi) l’avevano preparata bene, facendo densità nei canali centrali e lasciando sfogare il Modena sugli esterni ma quasi mai senza il guizzo da uno contro uno.

Dietro i rischi si avvicinano allo zero, davanti le occasioni non fioccano se non uno spunto di Tonoli sul quale deve intervenire Colombi coi piedi: il possesso gialloblù è più o meno totale e allo stesso tempo poco verticale, Sottil se ne accorge e nell’intervallo scuote i suoi. I giri del motore li alzano Zanimacchia, Zampano (un attaccante aggiunto) e Santoro, soprattutto perché il Modena aveva bisogno di creare superiorità numerica e di occupare maggiormente gli spazi verso l’area di rigore intasata avversaria. E il tutto coincide con il rigore guadagnato dallo stesso Santoro in area, agganciato in maniera ingenua da Mezzoni in quello che è l’unico errore difensivo commesso dall’Entella. La sentenza Gliozzi torna così ad incidere, con un rigore perfetto all’incrocio dei pali che sa di liberazione in una serata dai contorni complicati, dal punto di vista della finalizzazione per i meriti citati poco fa della squadra di Chiappella. L’attaccante va alla sosta da capocannoniere, un bacio alla testa del mental coach Vassalle e tutti felici. Tuttavia, pur avendo il controllo della gara, gli ultimi minuti non sono da considerarsi proprio fluidi, qualcosa dietro il Modena concede, il brivido ogni tanto si vive ma nei singoli la formazione di Sottil ha dei veri trascinatori e qui va sottolineata la prova di Zampano. Onnipresente, spinge letteralmente il pallone in avanti quando i canarini devono rifiatare o costruire un contropiede, calcia da fuori area ed è pericoloso come fosse un centravanti o un trequartista.

Da una sua conclusione intorno al 90’, parata da Colombi, nasce il raddoppio che chiude il match. Corner al bacio di Defrel, testa di Pedro sul secondo palo (scena molto simile al gol al Bari) e partita in ghiaccio. La superiorità tecnica viene legittimata, tre punti servivano e tre punti sono arrivati. Ora, nonostante la saggia richiesta di Sottil di mantenere i piedi per terra, il Modena ripartirà da Palermo con due punti di vantaggio sui rosanero e da prima della classe. E in futuro, Sottil converrà, il punto di Carrara sarà rivalutato perché in questa serie B non perdere è l’unica cosa che conta, se si vuol stare lassù o zone limitrofe. Bei temi da affrontare, in queste due settimane di sosta.

Il tabellino

Modena-Entella 2-0

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Santoro (44’ st Magnino), Gerli, Pyythia (17’ st Sersanti), Zanimacchia (27’ st Cotali); Di Mariano (17’ st Mendes), Gliozzi (27’ st Defrel). In panchina: Pezzolato, Ponsi, Caso, Massolin, Nador, Dellavalle, Cauz. All. Sottil

Entella (3-4-2-1): Colombi; Parodi (36’ st Del Lungo), Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Dalla Vecchia (36’ st Russo), Benali, Di Mario (45’ st Boccadamo); Bariti (29’ st Fumagalli), Franzoni; Debenedetti (45’ st ASnkeye). In panchina: Del Frate, Rinaldini, Nichetti, Lipani, Karic, Moretti, Portanova. All. Chiappella.

Arbitro: Turrini di Firenze (Costanzo/Rinaldi)

Marcatori: 21’ st Gliozzi rigore, 45’ st Mendes

Note. Spettatori 9.666. Ammoniti: Santoro (cnr). Angoli 5-3, Recupero: 1’ pt, 4’ st.