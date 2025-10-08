Modena Contro l’Empoli sorpresa allo stadio

Sarà il momento, sarà l’aria da primato in classifica, sarà l’aria buona che si respira in città, ma sembra che le novità non siano destinate a finire: "Vi voglio dire una cosa che nessuno ancora sa. Venite allo stadio Braglia per la partita con l’Empoli, troverete uno stadio cambiato". Dallo sguardo di Ilaria Mazzeo, amministratore delegato corporate, si è intuito che queste parole Carlo Rivetti avrebbe dovuto trattenerle ma, tant’è, il periodo lo permette e va bene così. La scena ha strappato ben più di un sorriso e creato una enorme curiosità. Durante la serata per i 140 anni del nostro giornale, il numero uno canarino Carlo Rivetti ha così annunciato nuove sorprese per l’appuntamento di venerdì 24 ottobre. Migliorie ulteriori o qualcosa legato alla spettacolarizzazione dell’evento? Non ha voluto anticipare nulla, nemmeno a microfoni spenti. Non resta che attendere.

Nel frattempo Rivetti si gode l’avvio sprint della formazione di Sottil e il fuoco riacceso dalla piazza: "Con l’Entella sono rimasto impressionato dal tifo – ha raccontato – della Montagnani conosciamo la spinta, ma ho notato una bellissima atmosfera anche in poltronissima dove di solito sono più pacati. Come dice Sottil, il Braglia è la nostra fortezza e dobbiamo difenderla. I giocatori sono importanti ma lo è di più il carattere, il gruppo, io sono convinto che i campionati si giochino e si vincano nello spogliatoio. I soldi non sono tutto, ci vogliono le idee. Ci sono realtà, per esempio chi è ora dietro di noi al secondo posto, che hanno budget molto più alti però la forza delle idee è la cosa più importante. Siamo primi in classifica e la fortuna vuole che ci sia la sosta per le nazionali, significa che lo saremo per almeno una decina di giorni e possiamo godercela un po’...", le parole del presidente nel corso dell’evento per i 140 anni del Carlino che si è svolto lunedì. Primato che è conseguenza dei numeri fin qui ottenuti. Il miglior attacco, la miglior difesa e quel dato sui calci di rigori guadagnati: "Il nostro capocannoniere della Serie B, Gliozzi, ne è specializzato – ha sorriso Rivetti – fa impressione, ne abbiamo tirati cinque perché entriamo tanto in area ed è la cosa bella di questa squadra. Siamo offensivi, io mi diverto come un pazzo".

In ultimo, l’aggiornamento sulla realizzazione del centro sportivo di Nonantola che prosegue a gonfie vele. Come da programmi, il Modena vorrebbe portarci la prima squadra già dall’inizio della stagione che verrà, per poi concludere in via definitiva il progetto successivamente: "Potrebbe essere pronto per l’inizio della nuova stagione – ha chiuso Rivetto – questa è la nostra idea. Stanno andando ad una velocità pazzesca grazie alla tecnologia. Ero partito per le vacanze e non c’era ancora alcuna costruzione, quando sono tornato ho visto le prime strutture già in piedi".