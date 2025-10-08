Acquista il giornale
  Modena Contro l'Empoli sorpresa allo stadio

Le parole del presidente per la gara del 24 creano curiosità: "Venite, lo troverete cambiato". Centro sportivo: "Si procede a velocità pazzesca"

di ALESSANDRO TRONCONE
8 ottobre 2025
Il presidente del Modena Carlo Rivetti all’evento per i 140 anni del Carlino

Sarà il momento, sarà l’aria da primato in classifica, sarà l’aria buona che si respira in città, ma sembra che le novità non siano destinate a finire: "Vi voglio dire una cosa che nessuno ancora sa. Venite allo stadio Braglia per la partita con l’Empoli, troverete uno stadio cambiato". Dallo sguardo di Ilaria Mazzeo, amministratore delegato corporate, si è intuito che queste parole Carlo Rivetti avrebbe dovuto trattenerle ma, tant’è, il periodo lo permette e va bene così. La scena ha strappato ben più di un sorriso e creato una enorme curiosità. Durante la serata per i 140 anni del nostro giornale, il numero uno canarino Carlo Rivetti ha così annunciato nuove sorprese per l’appuntamento di venerdì 24 ottobre. Migliorie ulteriori o qualcosa legato alla spettacolarizzazione dell’evento? Non ha voluto anticipare nulla, nemmeno a microfoni spenti. Non resta che attendere.

Nel frattempo Rivetti si gode l’avvio sprint della formazione di Sottil e il fuoco riacceso dalla piazza: "Con l’Entella sono rimasto impressionato dal tifo – ha raccontato – della Montagnani conosciamo la spinta, ma ho notato una bellissima atmosfera anche in poltronissima dove di solito sono più pacati. Come dice Sottil, il Braglia è la nostra fortezza e dobbiamo difenderla. I giocatori sono importanti ma lo è di più il carattere, il gruppo, io sono convinto che i campionati si giochino e si vincano nello spogliatoio. I soldi non sono tutto, ci vogliono le idee. Ci sono realtà, per esempio chi è ora dietro di noi al secondo posto, che hanno budget molto più alti però la forza delle idee è la cosa più importante. Siamo primi in classifica e la fortuna vuole che ci sia la sosta per le nazionali, significa che lo saremo per almeno una decina di giorni e possiamo godercela un po’...", le parole del presidente nel corso dell’evento per i 140 anni del Carlino che si è svolto lunedì. Primato che è conseguenza dei numeri fin qui ottenuti. Il miglior attacco, la miglior difesa e quel dato sui calci di rigori guadagnati: "Il nostro capocannoniere della Serie B, Gliozzi, ne è specializzato – ha sorriso Rivetti – fa impressione, ne abbiamo tirati cinque perché entriamo tanto in area ed è la cosa bella di questa squadra. Siamo offensivi, io mi diverto come un pazzo".

In ultimo, l’aggiornamento sulla realizzazione del centro sportivo di Nonantola che prosegue a gonfie vele. Come da programmi, il Modena vorrebbe portarci la prima squadra già dall’inizio della stagione che verrà, per poi concludere in via definitiva il progetto successivamente: "Potrebbe essere pronto per l’inizio della nuova stagione – ha chiuso Rivetto – questa è la nostra idea. Stanno andando ad una velocità pazzesca grazie alla tecnologia. Ero partito per le vacanze e non c’era ancora alcuna costruzione, quando sono tornato ho visto le prime strutture già in piedi".

