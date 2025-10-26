Modena, dalle rimonte otto punti. Quattro volte sotto, zero sconfitte

Quando si dice che, all’interno di una partita di calcio, la cosa più importante sia spesso rimanere agganciati al risultato, restare in gara sempre, si dice il vero. Perché se hai la capacità mentale giusta, la ribalti e vinci. Il Modena è questo. Oltre a tutto il resto. Il Modena non ha mai sbagliato un approccio (ad eccezione di Carrara, forse un pelo leggero rispetto allo standar) e non ha mai sbagliato un secondo tempo.

Ecco, i secondi tempi. Originale vedere una squadra crescere sempre più dal punto di vista fisico col passare dei minuti ad inizio stagione. Solitamente, visti i carichi di lavoro estivi, si tende a perdere qualcosa nelle fasi finali di una partita. Ciò ha portato il Modena a guadagnare 8 punti da situazione di svantaggio: uno con l’Avellino, tre col Pescara, uno a Palermo e tre con l’Empoli. Tanti, tantissimi, in appena nove partite giocate. Anche per questo motivo la casella delle sconfitte recita ancora ’zero’ e in Serie B trattasi di dettaglio fondamentale, in un campionato così logorante saper muovere la classifica sempre è una qualità. E poi ci sono i singoli che emergono nel contesto.

Fa sorridere che Gliozzi sia capocannoniere con sei reti realizzati, di cui ben cinque rigori. Fa sorridere per il semplice motivo che una statistica del genere raramente si era vista ma è pur vero che i calci di rigore vanno segnati e l’attaccante canarino è stato glaciale, se avesse segnato pure quello di Mantova sarebbe stato record. Ma Gliozzi è molto di più. È punto di riferimento, è presenza in area, è collante, è finalizzatore e di questo ne giova chi si muove sull’esterno. Lì, il Modena ha due top. Il motore vero di ogni azione offensiva, tant’è che dall’alto si nota benissimo come i canarini giochino praticamente con quattro attaccanti in fase di possesso (i due centrali più Zampano e Zanimacchia) in modo da allargare l’avversario di turno che sceglie di difendere con una linea compatta.

L’intraprendenza di Santoro e, a turno, dell’altro interno di centrocampo (Sersanti o Pyyhtia) completano l’opera. Insomma, risulteremo retorici, ma i segnali per continuare a restare lassù ci sono tutti.

Normale che il primato sproni ad ambiare già adesso a quel posto nobile della classifica ma creare mentalità vincente vuol dire imporsi di competere per le zone alte, altissime. Poi, tra gennaio e febbraio, si vedrà cosa il Modena potrà essere per davvero. Ora, va semplicemente coltivato un sogno. E non smettere di migliorarsi.