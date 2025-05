Modena: delusione dopo il derby, ma playoff e salvezza ancora possibili

Anche la delusione ha i suoi tempi supplementari. La partita di Carrara, che avrebbe dovuto almeno in qualche modo lenire nel popolo canarino la profonda ferita del derby con la Reggiana, si è invece trasformata in un’appendice di frustrazione. Quei quaranta giorni del dopo Castellammare, che parevano portare a quella svolta di stagione troppo spesso accarezzata e mai arrivata davvero, sono stati cancellati in meno di una settimana, in un inizio ‘horribilis’ del mese di maggio, stigmatizzato lunedì anche dalla società, per bocca dell’ad, Matteo Rivetti, che senza mezzi termini ha definito inaccettabili le ultime due esibizioni dei gialli.

La gente, che il primo maggio, alla fine del derby stazionava nel piazzale del Braglia con uno sguardo tra l’incredulo e il deluso, nonostante tutto aveva dato un’altra prova d’amore per i colori gialloblu investendo ancora una volta tempo, denaro e chilometri, occupando a Carrara tutta la capienza del settore ospiti dello stadio dei Marmi. Contestando certo, ma in modo civile e francamente comprensibile e facendo sentire, come sempre, il proprio sostegno alla squadra. Ma si è sentita tradita una seconda volta. E adesso? Bisogna comunque andare avanti.

Ci sono da giocare due partite importanti, entrambe al Braglia, venerdì col Brescia e martedì col Cesena. Saranno gli ultimi centottanta minuti della stagione regolare, ma soprattutto due occasioni per dare segnali importanti da parte della squadra: i playoff sono un obiettivo a questo punto complicato, ma ancora aritmeticamente raggiungibile, anche se legato a risultati di altri, e in ogni caso per sperarci sono imprescindibili due vittorie. E inoltre non è ancora chiuso il discorso salvezza: con tutta probabilità le cinque lunghezze di vantaggio sulla zona playout basteranno a salvare la serie B, anche se i 44 punti in carniere garantiscono per ora soltanto l’evitare la retrocessione diretta; sarebbero sufficienti per il mantenimento della categoria con un turno di anticipo se venerdì sera la Salernitana non vincesse a Genova e contemporaneamente il Frosinone perdesse a Palermo. Ma sarebbe un finale davvero magro, perchè rimanere a 44 a una giornata dalla fine significherebbe un’altra sconfitta.

Viviamo alla giornata e proviamo a professare un po’ di ottimismo: si comincia venerdì sera con un Brescia alla disperata caccia di punti salvezza, che si presenterà a Modena con una nutrita scorta di tifosi. A proposito di supporters, vedremo come reagiranno gli aficionados gialloblù dopo il derby e Carrara; Matteo Rivetti lunedì ha chiesto al popolo canarino un sostegno per questo finale di stagione, e siamo certi che sia pur con qualche mugugno iniziale la gente del Braglia sosterrà i gialli come sempre. A ieri i biglietti venduti erano 1250 di cui 750 nel settore ospiti. Ma questo sostegno la squadra dovrà meritarlo, deve riconquistare la fiducia di un popolo che non è arrabbiato, ma profondamente deluso. Perchè la rabbia è di pancia e passa in fretta, la delusione è di testa e per andarsene ha bisogno di più tempo. E chiudere bene la stagione in qualche modo aiuterà.