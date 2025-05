Modena e il futuro del campionato cadetto: attesa per i verdetti del calcio italiano

In un fine settimana in cui non ci saranno, presumibilmente, particolari novità per il Modena, sia di mercato che soprattutto sul tema allenatore, il calcio italiano sta cominciando a dare i suoi verdetti. Ovvio che per i gialloblù le notizie, e non solo a livello di curiosità, possono essere anche quelle che riguardano la lenta composizione di quello che sarà il campionato cadetto nella prossima stagione. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato dell’affaire Brescia, deferito nei giorni scorsi per le note vicende amministrative e con la spada di Damocle di un più che probabile -4 in classifica con relativa retrocessione in C, e soprattutto del rinvio del playout che, in caso di relegazione delle rondinelle, sarebbe tra Salernitana e Sampdoria.

Ma, nell’attesa dei vari gradi di giudizio sul Brescia, al momento non è facile prevedere quando (c’è tempo in teoria sino al 30 giugno) e se si farà, vedi pure la possibilità (assai remota a dir la verità, ma mai dire mai...) di allargare la serie cadetta a 22 per esorcizzare la possibilità di andare verso un’estate lunghissima e caldissima di ricorsi in sede sportiva e non. L’interesse si sposta allora su quella che sarà la prossima serie cadetta, che a tutt’oggi ha soltanto dodici formazioni certe di parteciparvi. Intanto nella giornata di oggi termina l’ultima giornata di serie A, apertasi venerdì sera con le gare per lo scudetto andato poi al Napoli, e si saprà l’ultimo verdetto, ovvero chi saranno le due squadre che, ahiloro, dovranno fare compagnia al Monza nel salto a ritroso verso la B. Al momento il Venezia appare la squadra più indiziata, mentre per altre quattro squadre (Verona, Parma, Lecce ed Empoli) potrebbe verificarsi, tra le tante ipotesi possibili, addirittura un arrivo a pari punti a quota 34 con uno spareggio tra Verona e Parma. Oggi in campo anche quattro formazioni di B per il ritorno delle semifinali dei playoff, con lo Spezia favorito sul Catanzaro grazie al successo dell’andata per 2-0 in casa dei giallorossi e con la Cremonese chiamata a ribaltare l’ 1-2 subito a Castellammare di Stabia. Sempre oggi sono in programma anche le gare, in questo caso di andata, delle semifinali dei playoff di serie C: in lizza per un posto al sole sono rimaste Vicenza, Ternana, Pescara e Audace Cerignola. La prima semifinale ha messo di fronte le due grandi favorite, ovvero Ternana e Vicenza, mentre nell’altra il Pescara, giunto quarto in regular season, ha la gran de possibilità di andare a giocarsi, sempre Cerignola permettendo, una grande, e forse insperata alla vigilia, chanche nella finale. Stasera dunque, se non ci saranno appendici di spareggi, sapremo i nomi di altre quattro squadre che si confronteranno con i gialli nella prossima stagione.