Modena Ecco Nador: potere allo scouting

Un’altra ufficializzazione, questa volta prevista e prevedibile, il Modena l’ha annunciata ieri: l’ingaggio a titolo definitivo di Steven Nador, difensore-centrocampista centrale togolese (ma nato in Germania) classe 2002, proveniente, da svincolato, dalla Spal. Del suo profilo abbiamo scritto alcuni giorni fa, quando ormai mancava solo l’annuncio, ma l’opera di convincimento nei confronti del giocatore, che attendeva solo di liberarsi dal club di Tacopina, dopo la mancata iscrizione alla C: una volta che tutti gli aspetti formali erano definiti, Nador si è legato ai colori gialloblù con un contratto triennale con opzione per il quarto anno.

Ora, Nador viene dalla vicina Ferrara ed è ben conosciuto da Catellani, ma le mosse di mercato del Modena, sinora, consentono di individuare i segnali di uno scouting ben più esteso rispetto alla sola Italia. Catellani e Alessandro Consolati, uno dei suoi più stretti collaboratori, li avevano dati proprio nell’anno di lavoro per il settore giovanile canarino. Sia in Primavera che nelle altre categorie, erano approdati calciatori dall’estero e ne sono un esempio i vari Donel Mampuya (francese, 2007), Jakob Schragl (austriaco, 2006), Ioannis Sarris (greco, 2007), Anej Korosa (sloveno, 2007), alcuni dei nomi individuati nel corso degli ultimi due anni, senza dimenticare chi la prima squadra l’ha già toccata con continuità ovvero Beyuku. Gli ultimi due colpi ’esotici’, Massolin e Nieling (quest’ultimo non ancora ufficiale) rafforzano la politica adottata sui giovani dal binomio chiamato a rivoluzionare la cultura canarina. Giovani, seguiti con attenzione attraverso partite e tecnologia, come i tempi moderni impongono. D’altronde, ripartire dalle ceneri del post fallimenti presupponeva una crescita contemporanea del settore giovanile ma una cantera ha bisogno di maggior tempo rispetto ad una prima squadra, ed è necessario mixare il talento del territorio (che il Modena tiene monitorato nel progetto ’Canarini si cresce’) ed evolvere la rete scouting in tutta Europa. Così, a piccoli passi, i gialli si stanno facendo conoscere anche sul panorama europeo, seppur si parli sempre di promesse, non certamente di trattative con Manchester City o Psg, che nessuno pretende sia chiaro. Anzi, i corteggiamenti nei confronti di Beyuku (a gennaio richiesto persino dal Salisburgo) dimostrano che basta un serio lavoro di scouting per creare patrimonio importante ed è ciò che il Modena spera di fare anche con Massolin, ragazzi di cui tanto bene si parla negli ambienti della seconda serie belga.

Per quanto riguarda le più semplici questioni a noi vicine, sempre vive le trattative per sfoltire la rosa, al momento la priorità in vista del raduno della prossima settimana. Gagno è sempre tra Benevento e Vicenza, Mignani a Cesena ci può pensare solo se esce Klinsmann e salta Thiam. Anche Zaro piace alle "streghe" e alla Salernitana, Oukhadda ha mercato in C tra cui il Foggia ma serve più tempo in questo caso. Attesa per la prossima settimana la chiusura dell’affare Palumbo, per il quale il Palermo attende l’ok dal board del City Group all’investimento da quasi 3 milioni.