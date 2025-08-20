Modena eliminato, ma Sottil può sorridere: "Il gruppo mi segue e sa quello che vuole"

Per trovare la serata perfetta serviva un pizzico di più. Per Andrea Sottil la gara di Torino, per lui che è stato (ma lo si rimane per sempre) un ragazzo del Filadelfia, era qualcosa che andava oltre la semplice partita, ed è fin troppo ovvio che avrebbe voluto uscire dall’Olimpico Grande Torino con un risultato positivo. Questo non è successo, ma le certezze che il tecnico di Venaria si porta a casa a una settimana dall’inizio del campionato sono comunque parecchie, e nel dopo gara non ne ha fatto certo mistero. "Dopo cinque settimane di lavoro volevamo risposte importanti contro una squadra di alto livello di Serie A. Penso che i ragazzi abbiano fatto una grande partita, approcciando la partita con la nostra identità, sempre aggressivi e accettando i duelli uno contro uno. Avremmo dovuto andare in vantaggio, questo è l’unico rammarico. Nel secondo tempo, con il loro centrocampo a tre, ci siamo un po’ allungati e abbiamo pagato un po’ di stanchezza, ma le occasioni le abbiamo avute anche nella ripresa, diciamo che avremmo dovuto essere più precisi nella scelta finale".

Peccato per il gol decisivo, che era forse evitabile: "Sì, avremmo dovuto essere più... mestieranti, magari commettere un fallo tattico. Ma ripeto, sono molto contento di questa prestazione, e posso dire tranquillamente che i ragazzi non hanno meritato di perdere". Qualcosa da migliorare ancora c’è: "Tutto e migliorabile, però teniamo sempre conto che abbiamo giocato contro una squadra di Serie A, Questo non è un alibi, ma un dato oggettivo. Portiamo a casa tante ottime cose e sappiamo dove possiamo fare meglio, con il lavoro e la disponibilità dei ragazzi, che per altro mi hanno dimostrato sin dal primo giorno non ci sarà nessun problema. La condizione fisica c’è, nessuno ha avuto crampi o problemi particolari. Certo che nel finale abbiamo accusato un po’ di stanchezza, ma dobbiamo ancora smaltire del sovraccarico. Abbiamo fatto cinque settimane perfette, forse ci è mancata un’amichevole in più contro una squadra un po’ più impegnativa rispetto a quelle che abbiamo disputato". Qualcuno un po’ in ritardo di condizione: "Normale, qualche problemino fisico, qualcuno è arrivato a ritiro iniziato e magari nella squadra precedente era un po’ ai margini. Ma non sarà un problema, ripeto ancora che sono molto molto soddisfatto, anche se oggi rosico perchè abbiamo perso. E sono dispiaciuto per i ragazzi, almeno ai rigori meritavano di andare. La squadra ha identità, sa quello che vuole e c’è un gruppo che mi segue sin dall’inizio".