Modena-Entella, Mazzarani ricorda: "Quel playout giocato da avversario"

Sabato, 6 giugno 2015, uno stadio Braglia inondato dal sole. C’è il pubblico delle grandi occasioni, il Modena si gioca il ritorno dei playout per restare in Serie B, avversario quell’Entella che domani sfiderà i gialli all’ombra della Ghirlandina. Dopo il 2 a 2 dell’andata a Chiavari, ai canarini allenati da Melotti e Pavan basta un altro pareggio per scampare alla retrocessione, vista la miglior posizione in classifica bella stagione regolare. E pareggio sarà, per 1 a 1, col patema finale dell’espulsione di Calapai e di un gol incredibilmente fallito da un ex mai troppo amato da queste parti come Sforzini. In quella gara, con la casacca biancoceleste, un altro ex come Andrea Mazzarani, in quella stagione prestito ai liguri, ed è proprio con il ‘Pupetto’, 99 gare in canarino, che abbiamo fatto volentieri una chiacchierata. Mazzarani, non ci dica che gioca ancora...

"E invece sì, in Promozione, a Vighigliolo, vicino Settimo Milanese. Mi diverto, ho anche già fatto un eurogol... Soprattutto però do una mano al loro settore giovanile, mi hanno dato questa bella opportunità e non sono troppo lontano dalla famiglia". Quel playout di dieci anni fa? "Una partita strana, tra l’altro giocai nonostante all’andata un pestone di Cionek mi aveva procurato un taglio nel piede, eravamo in emergenza. Mentalmente per me fu una gara difficile, non passai una bella settimana perchè incontravo la squadra che era proprietaria del mio cartellino e dove sarei tornato a fine stagione. Ma io sono sempre stato un professionista serio e giocai al cento per cento, addirittura segnai sotto la curva dei tifosi del Modena... Non esisteva però esultare sotto la Montagnani.... Nonostante quel gol, i tifosi canarini a fine gara mi tributarono un applauso che mi commosse".

Il Modena di oggi lo segue? "Certamente, non posso non seguire una squadra che ho nel cuore. Quando smetterò definitivamente di giocare, vorrei fare una partita di addio e il mio sogno è farla al Braglia, con tanti dei miei compagni del Modena di quegli anni... I gialli di oggi sono un’ottima squadra, compatta, solida, guidata dal tecnico giusto. Quando quest’estate ho visto la rosa ho detto subito che per me arriva lontano. Ci sono giocatori di grande esperienza che la B la conoscono bene e giovani di grande prospetto". Come Tonoli?

"Certamente. Lo conosco benissimo, ho giocato con lui alla Pergo. Non avevo nessun dubbio sul fatto che si sarebbe adattato immediatamente anche alla Serie B, è un ragazzo serio, intelligente, fisicamente strutturato. E arriverà lontano".

Un suo ricordo dell’avventura a Chiavari?

"Sono stato bene, una bella società con un presidente per bene ed appassionato. A livello calcistico non c’è tanta pressione da parte della piazza: questa cosa l’ho dovuta mentalmente un po’ gestire, a me è sempre piaciuto giocare in posti dove invece la pressione mi caricava. Ma il ricordo dell’Entella rimane molto bello".