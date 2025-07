Modena Finalmente Tonoli, sei mesi dopo

Serve fare un piccolo salto temporale, di qualche mese, per raccontare come e quanto il Modena volesse un giocatore come Daniel Tonoli, ufficializzato ieri, con tanto di classica foto di presentazione nel centro della città, dal club gialloblù. Nel corso dell’ultimo giorno del mercato invernale, infatti, nelle segrete stanze dello Sheraton Hotel di Milano, una volta accantonato il lungo dialogo con il Sassuolo per Palumbo, Andrea Catellani ha provato ad insistere con Gabriele Bolis (ds della Pergolettese) per avere il difensore sin da quel momento. Il tempo incalzava, la squadra lombarda non aveva ancora chiuso i giochi salvezza in C e l’approdo di Tonoli poteva essere tranquillamente rimandato a luglio: ergo, prestito fino al termine della stagione e poi i saluti alla Pergo. Ed eccolo qui, il 22enne con il vizio del gol, ora a disposizione di Sottil a tutti gli effetti. Il gol, sì, gli piace molto: ne ha segnati addirittura 9, alcuni dei quali decisivi per le sorti della sua formazione. Lo stesso Bolis ce ne parlò come prospetto molto interessante, capace in pochi anni di scalare vette molto alte e di raggiungere ottimi livelli. Ed è profilo duttile, considerata la propensione al ruolo di difensore centrale (braccetto di destra nei tre) e di esterno sempre a destra.

Della voglia di fisicità vi abbiamo già raccontato, il Modena di Sottil percorrerà questa strada e a tal proposito nelle prossime ore sarà ufficiale anche l’ingaggio di Nieling, difensore in arrivo dal Cambuur pronto a diventare uno dei giocatori più pagati nella recente storia dei canarini per una cifra vicina al milione di euro. E poi toccherà ad Adorni, ormai libero dalle macerie lasciate dal Brescia.

Ad inizio settimana toccherà anche all’accelerazione del Palermo per Palumbo, le squadre sono prossime ai rispettivi raduni ed è normale che sia Inzaghi che Sottil vogliano avere le idee chiare su chi poter contare fin dall’inizio.

Gagno-Vicenza è sempre più probabile, i biancorossi hanno chiesto info anche per Zaro, entrato nel mirino di diverse squadre che vogliono tentare il salto in B come Salernitana e Benevento, molto più fredda la pista Cesena seppur Mignani lo accoglierebbe a braccia aperte. Il tutto a ormai sei giorni dal via, ufficiale, della nuova stagione. Il raduno, la cena di domenica, i primi test e poi Fanano. Lentamente, la macchina torna a muoversi.