Modena Gliozzi mvp del mese: "Sono rinato"

Sinora il 2025, inteso come anno solare, è stato tra i migliori della sua carriera. E se ne sono accorti anche i suoi colleghi calciatori, che lo hanno votato quale miglior giocatore di serie B del mese di settembre tramite l’Aic, che ieri pomeriggio gli ha consegnato questo riconoscimento nella sala stampa del Braglia.

Stiamo parlando di Ettore Gliozzi, che è attualmente il capocannoniere della serie cadetta con cinque reti segnate, altro vanto per il Modena in questo ottimo inizio di stagione. Il centravanti calabrese, dopo aver ricevuto il riconoscimento Aic, si è concesso alle domande dei media, parlando subito della sua rinascita dopo l’infortunio di quando militava nel Pisa: "Da quando ho avuto l’operazione al ginocchio, più o meno due anni fa, ho fatto fatica a trovare continuità perchè ho sempre avuto diversi acciacchi. Però queste traversie mi hanno dato ancora più forza per ripartire, volevo dimostrare quello che valgo. Ora sto bene e sono più carico che mai, poi giocare con una squadra forte come quella di oggi ti semplifica la vita. Mentalmente poi ho fatto un passo importante e da gennaio i risultati si vedono". Dopo Palermo il Modena ha legittimato le sue ambizioni: "Guardate, noi già dal ritiro l’unica cosa che ci siamo detti è quella di affrontare la stagione giorno dopo giorno, non mettere obiettivi ma di crescere tutti insieme. Non so dirvi dove potremo arrivare, ma c’è la consapevolezza che si sta creando una mentalità vincente col lavoro quotidiano. E poi tutto il gruppo rema dalla stessa parte e c’è voglia di fare qualcosa di bello". Si torna sul match della Favorita: "Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, conoscevamo la loro forza e l’abbiamo contrastata bene, abbiamo fatto una bella gara. Il premio dell’Aic come miglior giocatore di settembre? Mi gratifica moltissimo, dimostra che il percorso che sto facendo è giusto e mi dà ancora più forza".

Il suo modo di fare la prima punta è diventato anche un bel punto di riferimento per i lanci lunghi di Chichizola: "Io negli anni ho giocato con qualsiasi modulo. Giocando come faccio oggi sono il terminale offensivo che deve giocare palloni e far salire la squadra. Avere poi dei centrocampisti di gamba che si possono inserire ho diverse soluzioni". Gli chiediamo di Yanis Massolin, mezz’ora di grande qualità a Palermo: "Un giovane di grandissime qualità, le vediamo ogni giorno in allenamento, il suo talento uscirà fuori perchè ha ottime qualità". Ora tre partite in nove giorni: "Energie ed entusiasmo ne abbiamo, dobbiamo recuperare bene e venerdì saremo pronti a fare bene, poi penseremo alle altre".