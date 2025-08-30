Modena, i giorni di Caso. Via solo per offerte alte

Dal palco di largo Sant’Agostino, teatro della suggestiva presentazione della squadra alla città, il presidente Carlo Rivetti ha lanciato il canonico messaggio d’entusiasmo. Il "Dai Gialli" ormai marchio di fabbrica e l’ottimismo che serve, poi ai microfoni si è soffermato su alcuni dettagli tra i quali il monito (che sa di auspicio scaramantico, se vogliamo) a chi non ha rinnovato l’abbonamento: "Non voglio fare appelli, coi risultati costruiremo le numerose presenze dei tifosi e permettetemi una battuta, chi non ha fatto l’abbonamento spero si penta". Ha inoltre confermato il blocco di rosa che si è presentato alla gente, in tema di mercato. E chiarito quale sarà il percorso: "Il primo obiettivo era riconquistare i nostri tifosi e credo che in una qualche maniera ci siamo riusciti. Non basta un solo risultato per esaltarsi troppo, il campionato è lungo ma credo che abbiamo lavorato bene. L’anno scorso abbiamo perso partite che per me era insopportabile perdere e conto che non succeda mai più".

Intanto, si avvicina sempre di più la sfida contro l’Avellino e, anche qui, serve un bel balzo nel passato per ritrovare l’ultima vittoria del Modena, in casa, contro gli irpini. Anno 2014, 17 maggio, la rete di Tommaso Bianchi mette il sigillo sui tre punti e la squadra di Novellino regola così la formazione di Massimo Rastelli. Poi, ben tre ko consecutivi e un pari, quello del 23 gennaio 2016, l’incrocio più recente tra le due compagini che si daranno appuntamento domenica sera nella prima al Braglia dei canarini di Sottil. Contornata, ancora una volta, dalle speculazioni di mercato dei giorni conclusivi. La situazione gialloblù è chiara: Beppe Caso ha estimatori in B, e ci mancherebbe, si è parlato di Empoli ma potrebbe non essere l’unica interessata. Il Modena ascolta e ascolterà, tuttavia, sa di potersi privare del giocatore solo a fronte di una offerta congrua alla sua valutazione, un po’ come accaduto per Palumbo. In quel caso, occhi puntati su una punta da inserire nel roster e che abbia le capacità di gioco palla al piede e verticalità, perché è quanto richiede Sottil ai due attaccanti del suo 3-5-2. Non sarà De Luca della Cremonese, nemmeno Moro del Sassuolo e pure Gabrielloni, destinato al prestito alla Juve Stabia. Ergo, ne discuteremo animatamente nei corridoi dello Sheraton Hotel di Milano lunedì, quando direttore e procuratori daranno vita ad un caldo ultimo giorno di mercato.