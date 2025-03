Modena, il Menti da conquistare. Mai una vittoria in casa delle vespe

Non ci sono molti precedenti per il Modena allo stadio Menti di Castellammare di Stabia. La gara di sabato pomeriggio sarà infatti soltanto la quinta volta in cui i canarini faranno visita elle vespe sul loro campo.

Nelle quattro gare giocate nella storia del Modena nella cittadina dell’hinterland napoletano, tutte in serie B, il bilancio sorride agli stabiesi, con una vittoria e tre pareggi. La prima volta del Modena a Castellammare è di oltre settant’anni fa: era il 7 ottobre 1951 quando i gialli impattarono 1 a 1 con rete gialloblu del grande Sergio Brighenti. Le due squadre hanno poi dovuto attendere sessant’anni per sfidarsi nuovamente, nel 2 a 2 (reti di Stanco e Di Gennaro su rigore) del 19 novembre 2011. Sulla panchina del Modena ci fu l’esordio nell’occasione di Agatino Cuttone, subentrato all’esonerato Bergodi: l’allenatore di Bracciano tornò poi qualche tempo dopo, dopo che i giocatori l’avevano rivoluto a gran voce, a guidare i gialli verso la salvezza. L’unica sconfitta del Modena al Menti risale al 28 marzo 2013, 1 a 0 firmato da Caserta: a guidare i canarini era Walter Alfredo Novellino, da poco subentrato a Dario Marcolin, e che era in panchina anche nell’ultima sfida in terra campana tra le due squadre, un pareggio per 1 a 1 datato 9 novembre 2013, rete canarina di Mangni.

Ma veniamo al presente. Sabato pomeriggio per i canarini reduci dal ko di Salerno, sarà una gara delicata contro una squadra che si sta rivelando una delle sorprese del campionato e che sta viaggiando da parecchio tempo in zona playoff ed attualmente al settimo posto in graduatoria a quota 40 punti, cinque in più della truppa di Mandelli. Di questo bottino, ben 24 punti sono stati conquistati in casa, per una media di 1,71 a gara; di contro il Modena non ha un rendimento esterno particolarmente esaltante, solo 13 punti sui 35 complessivi, soltanto 0,87 a partita. Attacchi e difese delle due squadre praticamente invece si equivalgono: identici i gol subiti complessivamente, 34, mentre è stato leggermente più prolifico il reparto offensivo dei canarini, 35 reti segnate contro le 33 della Juve Stabia. A proposito di attacchi, sabato il mister delle vespe Pagliuca potrà contare nuovamente sul suo bomber di riferimento Adorante, dodici reti sinora in campionato, che rientra dalla squalifica, mentre farà a meno di Buglio e Bellich, a loro volta fermati per una giornata dal Giudice Sportivo, così come il canarino Dellavalle, con Caldara pronto a riproporsi dal primo minuto dopo alcune gare in panchina.

a.b.