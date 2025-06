Modena, il mercato si infiamma. Il Palermo di Inzaghi tenta Palumbo

Pare essersi infiammato d’improvviso il mercato del Modena, qualche giorno dopo l’annuncio di Andrea Sottil. Che Antonio Palumbo sarebbe stato corteggiato dalle big di Serie B era da dire, non certo una novità per Catellani e per il club stesso che, tuttavia, ha sempre precisato il prezzo del cartellino alle varie pretendenti, ad esempio il Sassuolo quando a gennaio i neroverdi avevano tentato il colpo. Circa tre milioni, qualcosa in più a dire ma diciamo che i canarini si sedono ad un tavolo partendo da quella base.

In cadetteria, l’unica formazione seriamente pronta a discutere di Palumbo è il Palermo, per disponibilità economica e anche per consegnare ad Inzaghi la squadra più forte (sulla carta) del campionato perché ad Inzaghi si deve sempre fare un mercato roboante, lo insegna la sua storia. E così, i rosanero hanno ingranato già la quinta marcia presentandosi al cospetto del trequartista col progetto per la Serie A, oltre alla giusta offerta al Modena che prevederebbe l’inserimento di Dario Saric, centrocampista che da queste parti ha vestito la maglia del Carpi in passato ed è un esubero del Palermo tanto che la seconda parte di stagione l’ha giocato a Cesena in prestito.

Ora, stando a fonti autorevoli il board siciliano è davvero in pressing sul Modena e al netto di un contratto ancora in essere per i prossimi due anni e di quanto raccontato sempre dallo stesso Palumbo, dell’affetto per Modena e della volontà della famiglia di continuare a vivere in città, difficile immaginare cosa riserverà il futuro. È più che normale che sarà una estate molto calda da questo punto vista ma se il Modena entra nell’ottica di dover rinunciare a Palumbo, meglio pensarci sin dalle prime battute della campagna trasferimenti in modo da avere modo e tempo di ricercare un sostituto all’altezza con le dovute analisi tattiche necessarie.

Detto questo, si continua a discutere anche con il Torino per il rinnovo del prestito di Dellavalle per un altro anno. In tale situazione, importante sarà la volontà del giocatore se i granata dovessere realmente concedergli la possibilità di giocare lontano dal Piemonte ancora una volta e il giocatore a Modena è stato bene.

Capitolo portieri. Chichizola non rientra più nei pieni dello Spezia e i canarini potrebbero ingaggiarlo, seppur non da primo portiere. Per la titolarità, in caso di addio di Gagno, attenzione al nome di Silvestri che Sottil ha allenato a Udine e che a Modena potrebbe rilanciarsi. In seconda battuta il nome di Radunovic, per il quale il Cagliari tratta in un pacchetto che comprenderebbe pure Di Pardo.