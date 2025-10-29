Modena Il primo ko è in un derby sottotono

di Alessandro TronconeREGGIO EMILIAIeri o chissà quando, il momento sarebbe dovuto arrivare. Non era pensabile che il Modena non si fermasse mai o che facesse piazza pulita di ogni avversario.Certo, avrebbe potuto non sbagliare quella più attesa ma, tant’è, era probabilmente scritto in qualche suggestivo copione di questo campionato che il primo ko lo firmasse la Reggiana. Dionigi è un incubo per i canarini (secondo successo consecutivo) e il derby inizia a non stare troppo simpatico al Modena. Le scelte iniziali di Sottil rappresentano un tema. Cinque cambi rispetto all’Empoli, Pedro prende il posto di Gliozzi, Sersanti di Pyyhtia, Beyuku quello di Zanimacchia e Gerli siede in panchina. Forse un pelo troppi, a ragion di quanto mostrato dal Modena nel primo tempo. L’azione ben costruita e finalizzata di poco a lato da Sersanti è esempio di quello che i canarini avrebbero dovuto fare più spesso perché contro una squadra molto compatta e gasata, metterla sul piano del gioco palla a terra e verticale doveva essere la via ma così non è stato. La regia di Magnino (per caratteristiche di interdizione del centrocampista) ha prerogative differenti rispetto a quella di Gerli, il Modena gioca spesso in orizzontale, Sottil chiama a gran voce il servizio in profondità ai due braccetti e chiede ai suoi attaccanti di uscire dalla marcatura stretta dei difensori della Reggiana che ingabbiano ogni uomo in maglia bianca, Zampano compreso. E così ecco l’episodio del gol di Bozzolan, un lampo improvviso ed unico della produzione offensiva granata ma di pregevole fattura, seppur con la complicità del tocco di Nieling sulla punizione e della marcatura a dir poco larga di Sersanti. Da quel momento, il Modena segnerà nel suo tabellino 13 tiri verso la porta di Motta ma uno solo di questi nello specchio, oltre a nove angoli. Il dato più eloquente è nascosto qui. Vero è che la formazione di Sottil mantiene il pallino, col passare dei minuti alza il baricentro, come sempre nel secondo tempo il ritmo si alza. Tuttavia, la precisione in area di rigore pecca e questa viene riempita non con continuità.L’ingresso di Massolin offre qualità, quello di Gerli rimette un po’ in ordine il centrocampo e i gialli creano ma il colpo del 2-0 ce l’ha Novakovich in contropiede ad un quarto d’ora dal termine. Inevitabile riflettere su quello che non è andato, trattasi comunque di derby e piacere non può fare. Ribadendo ancora la forza di questa squadra. Un cenno storico può aiutare. Anche nella stagione 2001/2002 e nella stagione 2004/2005, quelle della promozione in A e dei playoff di B, dopo nove gare da imbattuta, il Modena perde alla decima giornata e rompe la sua striscia positiva. Dato statistico e storico, niente di più. Ma al quale aggrapparsi per rimettersi in corsa da domenica e dimenticare l’ennesimo dispiacere reggiano.