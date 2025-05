Modena in cerca di riscatto a Carrara: obiettivo playoff in serie B

E ora, quale ambizione? Guai a perderla, prima di tutto. Perché il calendario offre un’altra chance molto seria al Modena (seguito da 620 tifosi), considerati gli scontri diretti di Bari e Cesena (impegnate rispettivamente con Pisa e Palermo). Volere il playoff è il passo decisivo verso il suo stesso ottenimento, pur nelle difficoltà di una trasferta, quella di Carrara, che i canarini sanno di dover affrontare nella piena emergenza.

Siamo chiari: i tre ganci subiti dalla Reggiana nel derby sono stati botta tremenda. È il calcio, nulla da dire. Chi vince esulta e chi perde spiega, è sempre stato così e così sarà ancora nei secoli dei secoli. Fortunatamente è già il passato, il campo di Carrara attende la squadra di Mandelli al riscatto ed è molto giusto presentare questa gara come un bivio, all’ultimo miglio del campionato di serie B. L’avversario, allenato da Antonio Calabro (ex Carpi, tra le altre) arriva dalla sconfitta di Reggio Emilia con il Sassuolo all’interno della quale ha mostrato tante cose buone, avesse segnato una rete (del pari, in quel momento) non avrebbe rubato nulla, anzi.

In casa, poi, ha costruito 32 degli attuali 41 punti, qualcosa di straordinario per una neopromossa. Volendo, i toscani potrebbero pure sognare di inserirsi nella corsa all’ottavo posto ma solo vincendo con il Modena. Ecco dove stanno le insidie oggi. Non solo a livello ambientale, qui i canarini troveranno un campo sintetico in stile Castellammare di Stabia e un pubblico caldo. Ma anche sui temi tecnici, al cospetto di una formazione entusiasta di ciò che sta facendo. Subentrano le motivazioni, inevitabilmente.

Partecipare ai playoff è un prestigio per il presente e mette un mattoncino sulle ambizioni del futuro, immaginando che il prossimo anno il Modena voglia aumentare il proprio livello di un altro step. Insomma, abituarsi ad esserci deve essere il mantra. Dopo Carrara, inoltre, ci saranno due gare in casa con Brescia e Cesena. E quali migliori occasioni se non quelle di incroci casalinghi per raggiungere un obiettivo nel rush finale. Ma passa tutto dall’atteggiamento, mancato totalmente nella partita più attesa dell’anno ed è questo dettaglio ad aver deluso più di ogni altro. Perché tecnicamente si può anche non indovinare la giornata, ci mancherebbe altro. Se, però, una squadra vuol sempre crescere mantenedo grande continuità, non può fallire così tanto il suo atteggiamento. Da Carrara inizia l’ultimo miglio. Come vuoi percorrerlo, Modena?