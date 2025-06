Modena in Serie B: 54esima partecipazione, Brescia fuori dai giochi

Calcisticamente parlando è finita un’altra settimana dalle nostre parti dedicata quasi integralmente alla caccia del nome che siederà sulla panchina del Modena la prossima stagione, una querelle che potrebbe (finalmente) chiudersi da qui al prossimo weekend, anche perchè l’inizio dei lavori per il 2025/26 non è lontano. Ma il calcio in questi giorni ha dato altri verdetti, alcuni davvero malinconici, come le mancate iscrizioni ai prossimi campionati di competenza di società storiche come Spal e soprattutto il Brescia, che non hanno potuto far fronte alle scadenze economiche necessarie. Vicissitudini che dovrebbero far riflettere sull’importanza di avere una proprietà solida come quella che ha attualmente il Modena.

A proposito del Brescia, da sempre storica rivale dei gialli nel torneo cadetto, c’è da dire che con la mancanza delle rondinelle al prossimo campionato, il Modena il prossimo anno sarà la squadra che, tra le compagini ai blocchi di partenza, vanterà la più lunga militanza in questo campionato. I canarini infatti saranno alla loro 54esima partecipazione al campionato di B, scavalcando il Verona (53) al secondo posto della classifica assoluta. Al Brescia rimane il record delle partecipazioni a quota 66, ma sia scaligeri che lombardi, per motivi diversi, non giocheranno tra i cadetti la prossima stagione.

Intanto, in attesa del playout tra Salernitana e Sampdoria che si giocherà tra il 15 e il 20 giugno prossimi, nel weekend appena trascorso si è aggiunta una formazione al roster delle squadre cadette. Si tratta del Pescara, che ha sconfitto sabato sera la Ternana dopo i calci di rigore, e che torna quindi in B dopo quattro anni di assenza, e che ritroverà il Modena come avversario dopo l’ultimo precedente del febbraio 2022, nel campionato di C che i canarini di Tesser vinsero dopo una lunga volata con la Reggiana. Sono quindi diciannove le formazioni sinora certe di partecipare alla Serie B, un campionato che ancora una volta sarà caratterizzato da una forte incidenza geografica del centro nord, che avrà al via dodici compagini, contro le sette del centro sud: lo spareggio tra Salernitana e Sampdoria ci dirà se la forbice tra squadre settentrionali e meridionali si accorcerà o viceversa si allargherà ulteriormente.

Tra le curiosità che riguardano il Modena e i nuovi avversari che si troverà di fronte nella stagione che scatterà il 22 agosto, da rimarcare la sfida con il Monza, che non incrocia le armi con i canarini da ventotto anni, l’ultimo precedente al Braglia nel maggio 1997: dopo nove campionati tornerà la sfida con l’Avellino dopo quella del gennaio 2016, e dopo dodici stagioni quella con l’Empoli, che mancava in campionato dal marzo 2014.

Alessandro Bedoni