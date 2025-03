Modena La casa gialloblù: affacciarsi sul futuro

Nei ricordi delle generazioni passate, era il Centro di Medicina dello Sport, dove centinaia di atleti passavano annualmente le visite propedeutiche alle varie attività. Oggi è diventata ‘La casa gialloblù’, ovvero una foresteria per ospitare i calciatori delle giovanili del Modena.

Dopo mesi di lavori, la struttura che si affaccia su viale Monte Kosica è stata inaugurata ieri alle 12 in un clima di più che giustificate euforia e soddisfazione. Ospiterà da oggi venticinque giovani calciatori canarini, divisi in undici stanze modernissime e dotate di ogni confort, da due, tre o quattro letti. Al pian terreno due altre camere, singole, destinate ai due tutor che sovraintenderanno alla struttura ventiquattr’ore su ventiquattro. Al primo piano, accanto alle stanze, una cucina autonoma per i pasti e una grande sala comune per riunioni ma anche per passare insieme il tempo libero, comunicante con gli uffici della sede. Un progetto che sta a testimoniare ancora una volta le solide intenzioni della famiglia Rivetti, che ha voluto fortemente questa struttura, che ha ben pochi altri esempi nel panorama calcistico italiano. Al taglio del nastro del presidente gialloblu Carlo Rivetti, con la benedizione ai locali impartita dal Vicario del Vescovo, Monsignor Giuliano Gazzetti ("tutto quello che può contribuire a creare aggregazione giovanile è una cosa importante"), presenti diverse autorità.

L’assessore alla Cultura, Sport e Politiche giovanili del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, grande tifoso del Modena è stato il primo a prendere la parola: "Oggi è una bella giornata non solo per il Modena calcio ma anche per tutta la comunità, si arriva al compimento di un percorso già iniziato con la precedente amministrazione, e che guarda al futuro con questa attenzione particolare che forse non si era mai vista verso il settore giovanile. Poi vorrei annunciare che è arrivata la risposta positiva allo svincolo per quel che riguarda la tribuna dello stadio Braglia che potrà così avvalersi di lavori di ammodernamento". La consigliera regionale, presidente della commissione Sport, Maria Costi, ha sottolineato che "questa opera risponde a due esigenze, quella di avere una casa per questi giovani e dare loro la possibilità di lavorare in gruppo e di fare sport. Una grande fortuna per i ragazzi che potranno usufruirne grazie ad una società ultracentenaria e dalla storia di grande prestigio, questa è una cosa bellissima". Tra gli altri, presenti il consigliere regionale ed ex sindaco Giancarlo Muzzarelli, l’assessore ai Lavori Pubblici Giulio Guerzoni, il presidente della Lega di Serie B Paolo Bedin, il cicario del Questore di Modena Maurizio Ferraioli, il primo dirigente della questura Michele Morra e la presidente Panathlon Club Maria Carafoli. E ovviamente la dirigenza al completo della società canarina, con il presidente Carlo Rivetti che, visibilmente soddisfatto, ha brindato con tutti i presenti.