Modena, la stagione dell’esperienza. L’età media è la terza più alta in B
Con i nuovi innesti i canarini raggiungono i 27,2 anni. Solo Sudtirol e Palermo hanno un dato superiore
Che il Modena, quest’anno, volesse fare un salto in avanti in termini di costruzione di una rosa di ’categoria’ lo dimostra anche il dato sull’età media: 27,2. Non la più vecchia, ma quasi. Sul gradino più basso del podio, dietro al Sudtirol (27,3) e il Palermo (27,9) che, per distacco, ha imbastito la squadra più esperta della serie B anche nei profili scelti. Chiudono questa speciale classifica il Frosinone e l’Empoli cone le rose più giovani, rispettivamente con età media di 23,9 e 23 anni.
L’esperienza, il Modena l’ha ricerca in Chichizola (35), Adorni (33), nella conferma di Pergreffi (37) e Defrel (34) e in Zampano (31), questi i giocatori over 30 a disposizione di Sottil, oltre ai diversi che tra ai 30 ci arriveranno come i vari Di Mariano (29), Gliozzi (29), Magnino (28), Gerli (28), Cotali (28) e Cauz (29). Serviva anche questo ai canarini, dopo le esperienze degli ultimi anni spesso condizionate proprio da quei dettagli che l’esperienza ti aiuta a limare e se scegli un allenatore come Sottil, è una conseguenza. Inoltre, con l’inserimento di Pyyhtia, Nieling, Massolin e Nador, il Modena ha accresciuto il numero di stranieri (8) ma in questo i gialli non sono certamente tra le squadre al top perché esistono realtà che sugli stranieri ci costruiscono letteralmente come il Venezia (20), il Frosinone (14) o la Sampdoria (12). Anche se sappiamo che lo scouting che lo staff di Andrea Catellani ha attivato al di fuori dei confini nazionali, in particolare nel nord Europa, è destinato ad aumentare negli anni questo dato.
Il Modena è molto attento alla ricerca di giovani da talenti provenienti da Belgio, Francia, Olanda e non solo e aspettiamoci innesti. Con queste prerogative, dunque, è nata la squadra di Sottil. E, dando un’occhiata alle prime due partite di campionato giocate, quel pizzico di carattere che solo l’esperienza a volte può offrire, si è notato. L’obiettivo dei playoff presuppone che il Modena dovrà saper galleggiare stabilmente in quella posizione per larghi tratti del torneo, probabilmente per tutto e alla lunga emergerà il fattore maturità. Non è un caso, peraltro, che Catellani e Sottil abbiano scelto di inserire tale fattore nella spina dorsale della formazione tipo: Chichizola in porta, Adorni leader difensivo, Gerli in regia e i vari Defrel, Gliozzi o Pedro davanti. Sono quelli i ruolo che proprio non possono essere sbagliati quando si discute di una squadra pratica il più possibile.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su