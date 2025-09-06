Modena, la stagione dell’esperienza. L’età media è la terza più alta in B

Che il Modena, quest’anno, volesse fare un salto in avanti in termini di costruzione di una rosa di ’categoria’ lo dimostra anche il dato sull’età media: 27,2. Non la più vecchia, ma quasi. Sul gradino più basso del podio, dietro al Sudtirol (27,3) e il Palermo (27,9) che, per distacco, ha imbastito la squadra più esperta della serie B anche nei profili scelti. Chiudono questa speciale classifica il Frosinone e l’Empoli cone le rose più giovani, rispettivamente con età media di 23,9 e 23 anni.

L’esperienza, il Modena l’ha ricerca in Chichizola (35), Adorni (33), nella conferma di Pergreffi (37) e Defrel (34) e in Zampano (31), questi i giocatori over 30 a disposizione di Sottil, oltre ai diversi che tra ai 30 ci arriveranno come i vari Di Mariano (29), Gliozzi (29), Magnino (28), Gerli (28), Cotali (28) e Cauz (29). Serviva anche questo ai canarini, dopo le esperienze degli ultimi anni spesso condizionate proprio da quei dettagli che l’esperienza ti aiuta a limare e se scegli un allenatore come Sottil, è una conseguenza. Inoltre, con l’inserimento di Pyyhtia, Nieling, Massolin e Nador, il Modena ha accresciuto il numero di stranieri (8) ma in questo i gialli non sono certamente tra le squadre al top perché esistono realtà che sugli stranieri ci costruiscono letteralmente come il Venezia (20), il Frosinone (14) o la Sampdoria (12). Anche se sappiamo che lo scouting che lo staff di Andrea Catellani ha attivato al di fuori dei confini nazionali, in particolare nel nord Europa, è destinato ad aumentare negli anni questo dato.

Il Modena è molto attento alla ricerca di giovani da talenti provenienti da Belgio, Francia, Olanda e non solo e aspettiamoci innesti. Con queste prerogative, dunque, è nata la squadra di Sottil. E, dando un’occhiata alle prime due partite di campionato giocate, quel pizzico di carattere che solo l’esperienza a volte può offrire, si è notato. L’obiettivo dei playoff presuppone che il Modena dovrà saper galleggiare stabilmente in quella posizione per larghi tratti del torneo, probabilmente per tutto e alla lunga emergerà il fattore maturità. Non è un caso, peraltro, che Catellani e Sottil abbiano scelto di inserire tale fattore nella spina dorsale della formazione tipo: Chichizola in porta, Adorni leader difensivo, Gerli in regia e i vari Defrel, Gliozzi o Pedro davanti. Sono quelli i ruolo che proprio non possono essere sbagliati quando si discute di una squadra pratica il più possibile.