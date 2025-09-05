Modena L’abbraccio dei tifosi ai nuovi arrivati

Lo hanno definito il... ‘tuttocampista’. Sì, perchè Alessandro Sersanti, sicuramente uno dei migliori colpi messi a segno da Andrea Catellani nel mercato che si è concluso lunedì scorso, ha fatto della duttilità a centrocampo la sua dote migliore. E, come ha detto lui stesso appena arrivato in città, nella sua ancor giovane carriera ha interpretato un po’ tutti i ruoli nella parte nevralgica del terreno di gioco, rispondendo sempre presente alle esigenze del tecnico di turno.

Cresciuto nei settori giovanili di Siena prima e Fiorentina poi, il ventitreenne grossetano ha fatto il suo percorso di gavetta cominciando a Grosseto, prima di essere prelevato dalla Juventus che lo ha utilizzato soprattutto nella seconda squadra Next Gen. I prestiti a Lecco prima e alla Reggiana nello scorso campionato lo hanno fatto diventare uno dei centrocampisti più interessanti della Serie B e il Modena, nelle ultime settimane di mercato, lo ha prelevato dai bianconeri in prestito con obbligo di riscatto, praticamente un acquisizione a titolo definitivo. Il prestito di quest’anno si dovrebbe aggirare sui 150mila euro ed il riscatto per una cifra poco sotto il milione.

Un investimento tecnicamente importante per il Modena, che con il suo inserimento ha dato un ulteriore alternativa ad Andrea Sottil per quel che riguarda l’impostazione del gioco. Nelle prime due giornate Sersanti è entrato a gara in corso ma il suo apporto si è fatto subito sentire.

Ieri il centrocampista maremmano è stato, insieme a Massolin, la vedette allo store del Modena in via Taglio dove si è prestato a foto ed autografi con i tifosi. Massolin ancora non parla bene italiano e allora è stato Sersanti a scambiare un paio di battute. "Il mio approccio con squadra e città – le parole di Sersanti – è stato veramente bello, la tifoseria è fantastica e molto attaccata alla squadra. Stasera è emozionante stare qui allo store e vedere quanto la gente ci voglia bene, e speriamo di dare ai nostri supporters le soddisfazioni che meritano. Domenica scorsa con l’Avellino abbiamo provato a vincere a tutti i costi, e i tifosi lo hanno capito e alla fine ci hanno applaudito. La squadra? Quando in una rosa c’è tanta alternanza di giocatori forti si può davvero fare una buona stagione".