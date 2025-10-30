Modena, nessun dramma. Delusione sì, ma i 21 punti...

Dopo una sconfitta, spesso si dice che per fortuna si tornerà presto in campo. E nella frenesia di una stagione dovrà essere la prossima partita, tra quattro giorni con la Juve Stabia al Braglia, a fare dimenticare l’ultimo rovescio. C’è un però. Ovvero che il destino non conosce il calendario di un campionato, e se doveva venire questa prima sconfitta forse è arrivata nella gara sbagliata. Una caduta che nell’arco di un torneo non è certamente un dramma, soprattutto perchè, come ha detto giustamente Andrea Sottil nella sala stampa del Mapei, non deve intaccare la fiducia in una squadra e su un gruppo che continua comunque a rimanere al primo posto, con un ruolino di marcia che supera di ben undici punti il cammino di dodici mesi fa. E che sino a questo momento sta facendo sognare i tifosi come da tempo non si vedeva. Ma l’amarezza di quegli oltre tremilacinquecento tifosi che avevano varcato il Secchia rimane, perchè era forte il desiderio di cicatrizzare quella ferita del primo maggio scorso. Di quella squadra, in campo martedì sera ce n’erano pochi, ma comunque tutti avevano ben presente quanto in un campionato sia maledettamente importante, per il popolo canarino, la sfida con la Reggiana. Nessuna contestazione alla fine, per carità, per la squadra che è andata a salutare la sua gente sotto la curva ospiti, perchè chi ha giocato ha dato tutto e i tifosi lo hanno visto: il settanta per cento di possesso palla, tante conclusioni (la maggior parte fuori dallo specchio, in verità...), nove angoli a uno sono numeri che certificano una supremazia territoriale forse sterile ma innegabile. Ma il calcio non è il pugilato, non si vince ai punti e capita che all’avversario basti una prodezza individuale, perchè questa è stata la conclusione del granata Bozzolan, forte, secca ed assolutamente imparabile per ‘Chichi’, per portare a casa il bottino grosso. E in quei dodici minuti passati dalla grande occasione di Sersanti, che avrebbe indirizzato diversamente la gara, alla rete del numero tre della Regia, si è materializzato questo primo ko stagionale. Non è il momento di fare drammi, e anche le scelte iniziali di Sottil sull’undici di partenza, che pure hanno suscitato qualche perplessità, alla fine, come sempre succede, sono state condizionate, nel giudizio, dal risultato. Che poteva comunque, senza nulla togliere a una Reggiana che ha interpretato tatticamente la partita in modo impeccabile, essere diverso. Bastava poco. Ventuno punti in dieci partite, anche senza avere una calcolatrice a portata di mano significano una media di oltre due a partita: alzi la mano, ma saranno pochi o forse nessuno, che non avrebbe firmato a inizio stagione per un bottino del genere. Adelante quindi, che domenica il canarino sfugga alle puntura delle ‘vespe’ stabiesi e riparta. Ma rimane sempre quel fondo di amaro, che lentamente svanirà quasi del tutto. Quasi. Perchè al primo maggio, che ormai per questo derby del Secchia da tre anni è quello del redde rationem, mancano più di centottanta giorni. Nell’arco di un campionato, quasi una vita: giusto vivere gara dopo gara, ma per il popolo canarino il conto alla rovescia è già cominciato. A partire da oggi: alle 14.30 allo Zelocchi si terrà un l’allenamento dei gialli a porte aperte (con ingresso a partire dalle 14.15).