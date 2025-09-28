Il Modena non molla e ribalta il Pescara, adesso è solo in vetta alla classifica

Modena, 28 settembre 2025 – Ventitre anni e centotrentadue giorni dopo l’ultima volta, il Modena si ritrova solitario in vetta alla serie B. Era il 19 maggio del 2002, quella squadra era la Longobarda di De Biasi. Ma allora la giornata era la numero trentasei, oggi di turni se ne sono giocati solo cinque. Ma al di là di un dato che la cronaca impone di sottolineare, la nave gialloblu continua ad andare, con il quarto successo in cinque partite, undici reti fatte e solo tre subite.

Ma con il Pescara non è stato facile. I biancazzurri, messi assai bene in campo da Vivarini, con una gabbia attorno a Di Mariano e un presidio attento delle fasce, per tutto il primo tempo hanno limitato un Modena che, se da una parte rischiava poco in fase difensiva, dall’altro nelle ripartenze faticava a verticalizzare, anche frenato da ben tre cartellini gialli in undici minuti che l’arbitro Allegretta (non proprio impeccabile la sua direzione di gara) sventolava frettolosamente e in rapida successione a Tonoli, Cauz e Di Mariano. Proprio l’avere due difensori su tre ammoniti costringeva Sottil ad operare un cambio già prima dell’intervallo sacrificando un Cauz incerto. Il difensore friulano tra l’altro era stato il più vicino al gol, strozzando un tap in dopo una respinta di Desplanches su una rasoiata di Zampano.

Gialloblu non precisi dunque nella prima frazione, e siccome la palla è rotonda, a cinque minuti dall’intervallo il primo tiro verso la porta degli ospiti si trasformava in gol, una rasoiata di Olzer forse deviato che schizzava sul terreno prima di insaccarsi nella porta di Chichizola. Il Modena di Sottil però dimostrava ancora una volta grande forza mentale, ed anche in una giornata sofferta in nemmeno un quarto d’ora ribaltava il tavolo con Sersanti protagonista: il centrocampista grossetano prima si procurava un penalty per un fallo goffo dell’appena entrato Gravillon (assegnato dal Var dopo che in un primo momento Allegretta aveva fatto cenno di proseguire) poi trasformato da Gliozzi, e mettendosi in proprio poco dopo insaccando di testa un perfetto corner di Di Mariano. Da lì in avanti i gialloblu parevano avere il pieno controllo della partita, ma il Pescara avanzava il baricentro e la beffa sembrava confezionata quando una palla persa a centrocampo innescava il veloce Meazzi che, appena sentito il lieve contatto di Gerli, franava al suolo. Questa volta copione contrario, l’arbitro indicava il dischetto ma il Var cancellava la massima punizione. Ultima sofferenza un mancato colpo di testa di Okwonkwo in pieno recupero, poi il triplice fischio dopo sei minuti di extra time. Salutate la capolista.

Il tabellino

MODENA 2

PESCARA 1

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Cauz (31’ pt Dellavalle); Zampano, Sersanti (20’ st Pyythia), Gerli, Santoro (34’ st Magnino), Zanimacchia; Di Mariano (20’ st Defrel), Gliozzi (34’ st Mendes). In panchina: Pezzolato, Bagheria, Ponsi, Massolin, Nador, Nieling, Cotali. All. Sottil.

Pescara (3-4-2-1): Desplanches; Capellini, Brosco, Pellacani (1’ st Gravillon); Oliveri, Dagasso, Squizzato (33’ st Meazzi), Corazza (24’ st Cangiano); Valzania (24’ st Merola), Olzer (33’ st Okwonkwo) ; Di Nardo. In panchina: Saio, Letizia, Brandes, Sgarbi. Graziani,Vinciguerra, Corbo. All. Vivarini.

Arbitro: Allegretta di Molfetta

Marcatori: 40’ pt Olzer. 7’ st Gliozzi rigore, 13’ st Sersanti

Note: Spettatori 11.200. Ammoniti: Pellacani, Tonoli, Cauz, Di Mariano, Brosco, Valzania (gf). Angoli 4-0. Recupero : 2’ pt, 6’ st