Modena, prova mediocre e Soriano colpisce

Torna di moda il tema di dibattito più chiaro: la mentalità. Il Modena è fragile. Lo è stato spesso con le squadre che le stanno dietro, dimostrandosi incapace di "ammazzare” le partite e cedendo ad un singolo episodio, in questo caso il gol di Soriano viziato dalla deviazione di Zaro. Normale che, una volta sotto, non sempre le reazioni vadano a buon fine. Seppur ci siano state clamorose occasioni mancate e parliamo di quelle di Pedro Mendes e Magnino, gol praticamente già realizzati ma falliti. Con il 3-5-2 (con Palumbo libero di trasformarlo in 3-4-2-1) i canarini riescono a stare dentro la partita, con i soliti post-it. Ovvero, Pedro fa quel he può spalle alla parte e Caso è efficace solo se innescato. Pericoli se ne corrono pochi, tutto sommato. Sono i dettagli a mancare nella ripresa, oltre a quel “veleno” agonistico che ti porta a vincere determinate partite. Perché, ormai è noto, il Modena le sue opportunità se le crea quasi sempre, pur vivendo momenti di vuoto nella partita. A volte basta, altre no. Ciò che non deve mancare mai è l’attitudine e la Salernitana, così come il Cosenza, l’ha avuta.

A referto ci finisce anche l’episodio del calcio rigore prima concesso e poi revocato da Giua e dal Var per il presunto fallo di mano di Bronn. Una serie di spiacevoli circostanze che rigettano i canarini in una situazione di brivido. Si può dare di più, diceva Gianni Morandi. Qui, però, non serve più solo dirlo. Serve anche dimostrarlo. Il suo tempo migliore il Modena deve crearselo, non può solo aspettare che cada dal cielo.

Il tabellino

Salernitana 1

Modena 0

SALERNITANA (3-5-2): Christensen; Bronn (23’ st Tongya), Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Zuccon (36’ st Caligara), Amatucci, Soriano (40’ st Ghirelli), Corazza (36’ st Njoh); Verde (23’ st Ruggeri), Cerri. Raimondo. All. Breda.

MODENA (3-5-2): Gagno; Dellavalle, Zaro, Vulikic; Magnino (36’ st Battistella), Palumbo (41’ st Defrel), Gerli, Santoro (36’ st Kamate), Cotali (25’ st Bozhanaj); Caso (25’ st Gliozzi), P. Mendes. All. Mandelli.

Arbitro: Giua di Olbia (Rossi/Scarpa). Reti: 19’ st Soriano

Note. Spettatori 12.500. Ammoniti: Dellavalle, Bronn, Palumbo, Santoro, Zaro.